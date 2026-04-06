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MLB／菅野智之聽過庫爾斯恐怖故事 盯著這頭猛獸不眨眼奪勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洛磯隊36歲老將菅野智之優質表現奪下本季首勝。 路透社
洛磯隊36歲老將菅野智之優質表現奪下本季首勝。 路透社

洛磯隊36歲老將菅野智之，今天對費城人隊先發6局失1分，優質表現奪下本季首勝，也是大聯盟生涯第11勝，洛磯終場4：1獲勝，逃過主場3連戰遭橫掃，終止跨季對戰9連敗。

菅野去年在金鶯隊30場先發投出10勝10敗、防禦率4.64，今年改披洛磯球衣，3月31日對藍鳥隊投4.2局失1分、無關勝敗，今天用78球完成6局任務，只被揮出4支安打、投出5次三振，唯一失分是2局上被賈西亞（Adolis Garcia）轟出陽春砲，美日通算147勝到手。

洛磯面對費城人先發投手沃克（Taijuan Walker），首局就展開攻勢，莫尼亞克（Mickey Moniak）轟出陽春砲，朗菲爾德（T.J. Rumfield）追加兩分砲，攻下3分奠定勝基；莫尼亞克面對老東家火力全開，5局下再轟陽春砲，締造生涯第3次單場雙響砲紀錄。

菅野首次在海拔較高的庫爾斯球場（Coors Field）登板，「丹佛郵報」指出，菅野聽過一些恐怖故事，還親眼目睹羅倫佐（Michael Lorenzen）前天在本季主場首戰投3局失9分，他盯著庫爾斯球場這頭猛獸從不眨眼，並且取得勝利。

菅野是洛磯隊史第6名日本球員，也是2000年吉井理人之後，第2位在庫爾斯球場登板先發的日本投手，他說：「對球場環境沒想太多，壓低球路製造滾地球出局，全力解決打者。」

洛磯總教練夏佛（Warren Schaeffer）表示，菅野表現很好，在庫爾斯球場讓對手揮出滾地球，是很重要的事。

沃克 大聯盟 菅野智之

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