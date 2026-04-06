MLB／馬恰多變身足球高手踢掉牽制 美媒：下一步挑戰金靴獎？

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）變身足球高手？教士作客波士頓，今天對紅襪隊進行3連戰最後一戰，他在4局上一個「不小心」踢球動作引發討論，賽後成為焦點話題，教士終場以8：6獲勝，2勝1敗贏得系列賽。

教士打完前3局0：4落後，4局上先靠兩支安打追回1分，接著馬恰多安打形成一、二壘有人，紅襪捕手納瓦茲（Carlos Narvaez）牽制一壘時傳球太低，馬恰多往回跑時伸出右腳，直接把小白球踢到界外區，再衝向二壘形成二、三壘有人的局面，教士把握這波攻勢再靠安打攻下兩分。

馬恰多5局上轟出3分砲，本季首轟出爐，幫助教士6：4超前比數，儘管紅襪7局下靠吉田正尚兩分打點二壘打追平戰局，但8、9局上各失1分，還是送掉江山。

馬恰多是美國職業足球MLS聖地牙哥隊的股東，賽後問到踢球一事，笑說：「我選錯職業運動了，也許聖地牙哥隊應該簽下我。」

在場媒體詢問這個動作是否故意，他說：「當時努力避開，沒有什麼時機比這個更完美，納瓦茲傳球有點低，我跳起來落下時，右腳剛好碰到球。」

馬恰多生涯15年入選明星賽7次，拿過兩次金手套獎、3次銀棒獎，今天「意外」踢球動作，讓納瓦茲被記上傳球失誤，露出相當無奈的表情，有媒體虧他「接下來可挑戰金靴獎」。

馬恰多搶在紅襪一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）接球前，出腳踢掉牽制球，教士總教練史丹曼（Craig Stammen）說：「他不必比球快，只要比一壘手快就可以，那一球沒傳好，打到他的腳踝。」