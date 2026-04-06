快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／馬恰多變身足球高手踢掉牽制 美媒：下一步挑戰金靴獎？

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊明星三壘手馬恰多。 路透社
教士隊明星三壘手馬恰多。 路透社

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）變身足球高手？教士作客波士頓，今天對紅襪隊進行3連戰最後一戰，他在4局上一個「不小心」踢球動作引發討論，賽後成為焦點話題，教士終場以8：6獲勝，2勝1敗贏得系列賽。

教士打完前3局0：4落後，4局上先靠兩支安打追回1分，接著馬恰多安打形成一、二壘有人，紅襪捕手納瓦茲（Carlos Narvaez）牽制一壘時傳球太低，馬恰多往回跑時伸出右腳，直接把小白球踢到界外區，再衝向二壘形成二、三壘有人的局面，教士把握這波攻勢再靠安打攻下兩分。

馬恰多5局上轟出3分砲，本季首轟出爐，幫助教士6：4超前比數，儘管紅襪7局下靠吉田正尚兩分打點二壘打追平戰局，但8、9局上各失1分，還是送掉江山。

馬恰多是美國職業足球MLS聖地牙哥隊的股東，賽後問到踢球一事，笑說：「我選錯職業運動了，也許聖地牙哥隊應該簽下我。」

在場媒體詢問這個動作是否故意，他說：「當時努力避開，沒有什麼時機比這個更完美，納瓦茲傳球有點低，我跳起來落下時，右腳剛好碰到球。」

馬恰多生涯15年入選明星賽7次，拿過兩次金手套獎、3次銀棒獎，今天「意外」踢球動作，讓納瓦茲被記上傳球失誤，露出相當無奈的表情，有媒體虧他「接下來可挑戰金靴獎」。

馬恰多搶在紅襪一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）接球前，出腳踢掉牽制球，教士總教練史丹曼（Craig Stammen）說：「他不必比球快，只要比一壘手快就可以，那一球沒傳好，打到他的腳踝。」

明星賽 教士 馬恰多

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希5局失6分締最慘戰役 道奇教頭說「沒那麼差」

中職／林哲瑄引退賽首打席就敲安 跑回悍將追平分

日職／古林睿煬後援1局關門 飆速153連兩戰無失分

MiLB／鄭宗哲大雪紛飛3A連兩戰開轟 陳柏毓2A先發登板無關勝敗

相關新聞

MLB／超暖！見小球迷冒雨看練球 大谷翔平送合照和1顆球圓男孩的夢

暴雨中的等待是有價值的！來自維吉尼雅海灘的寇克蘭家族，今天冒著大雨仍堅持觀看賽前練習，收到意外驚喜，大谷翔平走向他們，與8歲男孩凱恩（Kane Cochrane）合照，並送給他一顆球，留下難忘回憶。

MLB／教頭認證大谷開轟是本季最好揮擊 連40場上壘「有價值的紀錄」

大谷翔平的本季第二轟，今天降落在國民球場，單場兩支長打、貢獻兩分打點，道奇以8：6逆轉擊敗國民隊賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也認證，大谷開轟的打席是今年打得最好的一次揮擊。

MLB／大谷翔平開轟！締造連續40場上壘 追平鈴木一朗2004年紀錄

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在客場對戰華盛頓國民一役再度寫下里程碑。此戰擔任「第一棒、指定打擊」先發的大谷，在第3局第2打席面對前讀賣巨人左投葛里芬（Foster Griffin）時，將球轟向中外野右側看台，本季第2號全壘打出爐，幫助球隊先馳得點，同時將連續上壘場次推進至40場。

MLB／佐佐木朗希5局失6分締最慘戰役 道奇教頭說「沒那麼差」

佐佐木朗希今天面對國民隊先發5局失6分，為他來到大聯盟後單場失分最多的一戰，因道奇以8：6逆轉勝，他以無關勝敗收場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）評價此役，認為沒有帳面數據那麼糟，「至少他投滿了5局」。朗希則檢討，太過著急，想要馬上決勝負，反而導致失投挨打。

MLB／村上宗隆3支0未再開轟 白襪暌違31年主場橫掃藍鳥

白襪隊重砲村上宗隆生涯前8戰出現4支全壘打，改寫大聯盟日本球員紀錄，今天再戰藍鳥隊3次打數掛零，但白襪投手群聯手壓制藍鳥隊，終場以3：0獲勝，暌違31年再度於芝加哥主場橫掃藍鳥隊。

MLB／突破歐戴爾防線！水手打線終於開轟 小編連喊三次「Not Again」慶祝

在昨日天使1：0險勝水手的比賽中，天使右外野手歐戴爾（Jo Adell）扮演致勝功臣，連續沒收水手3發即將過牆的全壘打，成為賽後焦點。在今天比賽，水手第7棒楊恩（Cole Young）在5局上夯出一發右外野方向的3分砲，這球夠深遠讓歐戴爾完全沒有守備機會，水手小編也隨即在官方Threads上發布這則開轟精華，並在文中寫下連續三次「Not Again」，笑翻貼文底下網友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。