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MiLB／林昱珉3A先發控球失準6保送 4.2局僅失1分靠雙殺

中央社／ 台北6日電
林昱珉。 美聯社
林昱珉。 美聯社

效力美職響尾蛇隊3A的台灣投手林昱珉本季第2次登板，今天面對洛磯隊控球失準投出6保送，不過過程中3次雙殺幫忙，最終先發4.2局退場僅丟掉1分，球隊以3比2贏球。

美國職棒亞利桑那響尾蛇隊小聯盟3A的林昱珉今天在對科羅拉多洛磯隊登板，1局下被敲出安打，但有雙殺化解，2局下面對前3名打者卻是安打、保送、安打而丟掉1分，後續1出局又因保送造成滿壘，再靠雙殺止血。

3局下林昱珉一度回穩，雖被敲出安打，但也有2次三振，沒有太大危機；4局下又是安打、保送的危機，先靠雙殺化解大半，接下來又投出保送，但靠三振凍結壘包。

5局下林昱珉雖然抓到2個出局數，但也因投出單局第2次四壞保送而退場，所幸接替的投手沒有掉分，林昱珉留下4.2局被敲5支安打、另有6次四壞保送，只失1分的成績，今天投76球僅有42顆是好球，賽後防禦率6.23。

美國職棒 小聯盟 亞利桑那

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