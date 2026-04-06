MiLB／鄭宗哲3A手感燙OPS破1 李灝宇復健賽連3場敲安

紅襪隊3A的旅美野手鄭宗哲手感持續增溫，今天2打數1安打演出延續連3戰敲安，整體攻擊指數（OPS）突破1；在1A進行復健賽的老虎隊台灣野手李灝宇也是連3場敲安。

效力波士頓紅襪隊的鄭宗哲今天在3A與明尼蘇達雙城隊的雙重賽首戰，擔任先發第6棒、游擊手，2局上首打席敲出游擊飛球出局，4局上敲出右外野的一壘安打。

鄭宗哲在7局上選到保送開啟攻勢，靠著隊友安打、保送回來得分，紅襪隊3A單局攻下4分逆轉，比賽只打7局就以4比2贏球；鄭宗哲2打數1安打、1保送，賽後OPS來到1.040。

在1A進行復健賽的老虎隊李灝宇連3場敲安。 美聯社

底特律老虎隊好手李灝宇今天面對紐約洋基隊1A，先發第2棒、指定打擊，1局上首打席就敲出安打，3局上、5局上都敲出中外野飛球出局，第6局被代打換下場。

李灝宇開季因側腹拉傷進入傷兵，近期在1A進行復健賽，至今出賽3場全都敲出安打，今天3打數1安打的表現，賽後打擊率3成整，OPS為0.633。