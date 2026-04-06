聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／鄭宗哲3A手感燙OPS破1 李灝宇復健賽連3場敲安
紅襪隊3A的旅美野手鄭宗哲手感持續增溫，今天2打數1安打演出延續連3戰敲安，整體攻擊指數（OPS）突破1；在1A進行復健賽的老虎隊台灣野手李灝宇也是連3場敲安。
效力波士頓紅襪隊的鄭宗哲今天在3A與明尼蘇達雙城隊的雙重賽首戰，擔任先發第6棒、游擊手，2局上首打席敲出游擊飛球出局，4局上敲出右外野的一壘安打。
鄭宗哲在7局上選到保送開啟攻勢，靠著隊友安打、保送回來得分，紅襪隊3A單局攻下4分逆轉，比賽只打7局就以4比2贏球；鄭宗哲2打數1安打、1保送，賽後OPS來到1.040。
底特律老虎隊好手李灝宇今天面對紐約洋基隊1A，先發第2棒、指定打擊，1局上首打席就敲出安打，3局上、5局上都敲出中外野飛球出局，第6局被代打換下場。
李灝宇開季因側腹拉傷進入傷兵，近期在1A進行復健賽，至今出賽3場全都敲出安打，今天3打數1安打的表現，賽後打擊率3成整，OPS為0.633。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。