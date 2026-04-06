MLB／教頭認證大谷開轟是本季最好揮擊 連40場上壘「有價值的紀錄」

大谷翔平的本季第二轟，今天降落在國民球場，單場兩支長打、貢獻兩分打點，道奇以8：6逆轉擊敗國民隊賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也認證，大谷開轟的打席是今年打得最好的一次揮擊。

大谷今天擔任第一棒、指定打擊，4打數敲出2安打，第3局面對左投葛里芬（Foster Griffin）的88.8哩卡特球轟出中外野牆外，擊球初速114.6哩、飛行距離438呎，這發陽春砲幫助道奇先馳得點；第5局再敲一支二壘打，第8局6：6平手之際，大谷在一出局、一三壘有人再以高飛犧牲打攻下超前分。

大谷面對左投，能把這球轟到中外野，羅伯茲認證：「那個打席非常出色，應該是本季至今最好的一次打擊表現。」他也提到，大谷的犧牲打同樣重要，「今天整體狀態都很好，也希望他能把這樣的感覺帶到多倫多。」

大谷推進連續40場上壘，逼進鈴木一朗保有的43場日籍選手紀錄，羅伯茲也說這是一項重要的紀錄，「對手面對大谷會特別小心，不管是保送或安打，能上壘就是關鍵，要在大聯盟連續40場以上上壘並不容易，這是非常有價值的紀錄。」