MLB／村上宗隆3支0未再開轟 白襪暌違31年主場橫掃藍鳥

白襪隊重砲村上宗隆生涯前8戰出現4支全壘打，改寫大聯盟日本球員紀錄，今天再戰藍鳥隊3次打數掛零，但白襪投手群聯手壓制藍鳥隊，終場以3：0獲勝，暌違31年再度於芝加哥主場橫掃藍鳥隊。

兩名日本球員此役都沒有太大表現，村上3支0、被三振1次，但3局下獲保送後，靠隊友安打掩護得分，本季打擊率2成26；效力藍鳥的岡本和真同樣3次打數掛零，被三振2次、保送1次，打擊率掉到2成35。

白襪先發投手馬丁（Davis Martin）投6局被揮出4支安打，投出6次三振，開季2連勝；藍鳥先發投手勞爾（Eric Lauer）只投兩局，被安打3支、保送3次，失兩分吞下本季首敗，兩隊戰績都是4勝5敗。

村上宗隆與岡本和真今天打擊都沒有建樹。 美聯社

白襪官網待別提到，上次在主場3連戰橫掃藍鳥是1995年9月3日，當時美國總統是柯林頓，今天再度完成壯舉；白襪開季客場戰績1勝5敗，回到主場後連贏3場，也是2004年以來首次在芝加哥開賽3連勝，當時總教練吉恩（Ozzie Guillen）初掌兵符，13號球衣將在今年今年8月8日退休。

白襪主場今天湧進22326人觀戰，開心享受橫掃美聯衛冕軍的滋味，總教練凡納伯（Will Venable）說：「球迷站出來支持我們，擁有這種能量意義重大，球員也做出回應，為他球迷打好比賽，這種感覺真的很好。」