MLB／佐佐木朗希5局失6分締最慘戰役 道奇教頭說「沒那麼差」

佐佐木朗希今天面對國民隊先發5局失6分，為他來到大聯盟後單場失分最多的一戰，因道奇以8：6逆轉勝，他以無關勝敗收場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）評價此役，認為沒有帳面數據那麼糟，「至少他投滿了5局」。朗希則檢討，太過著急，想要馬上決勝負，反而導致失投挨打。

佐佐木今天共用90球、57球好球，投5局被敲5安打、失6分，有5次三振、3次保送，挨了兩支全壘打成為重傷害。

佐佐木前兩局各面對1位上壘者都成功度過，大谷翔平三局上剛用陽春砲幫他打下1：0領先後，佐佐木在三局下保送伍德（James Wood），兩出局後面對賈西亞（Luis García Jr.），球數1好1壞之際，一顆96.5哩直球遭到狙擊，形成一發中外野方向兩分砲。

第四局兩出局、二壘有人時，魯伊茲（Keibert Ruiz）擊出的球打在一壘壘包後彈高，直接越過一壘手弗里曼（Freddie Freeman），佐佐木錯過結束該半局的機會，因為這支場地安打先掉1分，後續特納（José Tena）敲安，隨後一顆85.3哩紅中進壘的指叉球，再被伍德敲出一發三分砲。

佐佐木朗希表示，「單純球是球的位置太甜了，因為不想堆壘，想要儘早決勝負，自己有點太著急，結果反而讓球太好打。」

他在本季首戰後坦言自己心情不安，引起些許討論，也在今天再被問到此事，佐佐木解釋，「進入職棒後，基本上每個人都會有不安，我覺得這很正常、不是壞事，正因為內心有著某種程度的不安，才會產生緊張感。」

羅伯茲表示，佐佐木朗希的投球當然還有進步空間，但整體而言是一場不錯的投球，投完5局也好好完成了自己的任務，「有的人可能只看記分板，但如果第4局那球沒有打到壘包，應該已經結束了，對朗希來說，可能結果也會不一樣。」