MLB／大谷翔平開轟！締造連續40場上壘 追平鈴木一朗2004年紀錄

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在客場對戰華盛頓國民一役再度寫下里程碑。此戰擔任「第一棒、指定打擊」先發的大谷，在第3局第2打席面對前讀賣巨人左投葛里芬（Foster Griffin）時，將球轟向中外野右側看台，本季第2號全壘打出爐，幫助球隊先馳得點，同時將連續上壘場次推進至40場。

大谷這項紀錄自去年8月24日對戰聖地牙哥教士起延續至今，大谷翔平在本季開幕初期一度陷入低潮，前6場比賽沒有全壘打、沒有長打、沒有打點，18打數僅3安打，打擊率低至1成67。

近期打擊狀態逐漸回升的大谷，先是系列賽首戰中，從米寇拉斯（Miles Mikolas）手中敲出右外野追平三分砲，這也是他本季歷經第7場、第28個打席才出現的首轟。隔日再繳出雙安表現，今天又轟出陽春砲，華盛頓國民儼然成了「大谷之友」。

大谷翔平達成跨季連續40場上壘，追平傳奇球星鈴木一朗在2004年所締造的日本球員史上第2長紀錄。這也是日本選手史上第3次達到40場連續上壘（第2位達成者）。目前他距離鈴木一朗在2009年創下的43場日本球員紀錄僅差3場。

若放眼大聯盟歷史，最長紀錄為「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）於1949年締造的84場連續上壘。道奇隊史方面，則由布魯克林時期的史奈德（Duke Snider）保持58場紀錄；搬遷至洛杉磯後，則是葛林（Shawn Green）的53場。大谷目前的成績已躋身隊史第4位。