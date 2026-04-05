快訊

外媒爆美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

歌迷1樓跌落B1…Super Junior演唱會受傷粉絲現況曝光 厲旭醫院守候陪伴全程

5千萬房產為何只分到750萬？遺產分配有數字陷阱！ 現值、市價搞錯權益縮水

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／黃仲翔增重強化下盤 投手總監看好球速再升級

中央社／ 洛杉磯4日專電
美國職棒亞利桑那響尾蛇小聯盟投手黃仲翔（圖）3月底在春訓基地練投。中央社
美國職棒亞利桑那響尾蛇小聯盟投手黃仲翔（圖）3月底在春訓基地練投。中央社

旅美投手黃仲翔春訓啟動增重計畫，強化下半身力量；小聯盟投手總監密爾茲評價，黃仲翔具備優異的滑球，球團希望本季提高平均球速。

黃仲翔今年20歲，旅美進入第2年，是亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣新星。他控球力極佳，去年在小聯盟1A投35局僅有5次四壞保送，送出38次三振。

主掌農場體系下數十名投手的響尾蛇投手總監密爾茲（Chris Mears）日前在春訓基地受訪，向中央社記者表示，黃仲翔去年會有這麼好的成績，最大原因是有品質非常好的滑球，對打者造成強大威脅。

黃仲翔的職業生涯剛起步，球團為他安排功課「打基礎」。密爾茲說，這些工作包括重量訓練，幫黃仲翔把體能拉高；協助投球機制，打造更高效、更穩定的動力鏈；在滑球的基礎上，發展其他武器。

密爾茲說，黃仲翔很努力、有自信「是一個很好的孩子」，現階段的工作就像是幾年前的林昱珉，球團重點在幫助建立他自己的訓練系統，提升球速、球威，做好準備以邁向下一個層級。

黃仲翔在春訓期間接受中央社訪問說，休賽季一直到春訓期間，重點很簡單，「一直做重訓、一直吃」，使用球團營養師給的菜單，目標是增加體重和強化身體條件。

身體變壯，投球還要重新適應，黃仲翔說，下盤變粗之後，「投球有卡卡的感覺」。經過春訓比賽的調整，黃仲翔今年開季在響尾蛇1A首戰投出4局6次三振的好表現。

黃仲翔表示，從去年加入響尾蛇體系以來，正逐漸建立一套屬於自己的訓練方式，「球隊提供很多選擇，不會強制你要做哪些，你要自己決定哪些對自己有幫助」。他今年從1A出發，目標除了穩定表現之外，也希望平均球速從93英里增加為94英里。

響尾蛇 中央社 體重

延伸閱讀

U18東岸聯盟／台中左投林承俊送張乙安2K 目標再拚青棒國手

U18東岸聯盟／穀保挺進冠軍戰 王浤洲好投潛力佳還會走秀

MLB／鄧愷威中繼2.1局無失分 買不起「新人卡」成主播趣味話題

MLB／今井達也5.2局9K奪大聯盟首勝 鄧愷威接替投2.1局送3K無失分

相關新聞

MLB／超暖！見小球迷冒雨看練球 大谷翔平送合照和1顆球圓男孩的夢

暴雨中的等待是有價值的！來自維吉尼雅海灘的寇克蘭家族，今天冒著大雨仍堅持觀看賽前練習，收到意外驚喜，大谷翔平走向他們，與8歲男孩凱恩（Kane Cochrane）合照，並送給他一顆球，留下難忘回憶。

MLB／教頭認證大谷開轟是本季最好揮擊 連40場上壘「有價值的紀錄」

大谷翔平的本季第二轟，今天降落在國民球場，單場兩支長打、貢獻兩分打點，道奇以8：6逆轉擊敗國民隊賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也認證，大谷開轟的打席是今年打得最好的一次揮擊。

MLB／大谷翔平開轟！締造連續40場上壘 追平鈴木一朗2004年紀錄

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在客場對戰華盛頓國民一役再度寫下里程碑。此戰擔任「第一棒、指定打擊」先發的大谷，在第3局第2打席面對前讀賣巨人左投葛里芬（Foster Griffin）時，將球轟向中外野右側看台，本季第2號全壘打出爐，幫助球隊先馳得點，同時將連續上壘場次推進至40場。

MLB／佐佐木朗希5局失6分締最慘戰役 道奇教頭說「沒那麼差」

佐佐木朗希今天面對國民隊先發5局失6分，為他來到大聯盟後單場失分最多的一戰，因道奇以8：6逆轉勝，他以無關勝敗收場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）評價此役，認為沒有帳面數據那麼糟，「至少他投滿了5局」。朗希則檢討，太過著急，想要馬上決勝負，反而導致失投挨打。

MLB／村上宗隆3支0未再開轟 白襪暌違31年主場橫掃藍鳥

白襪隊重砲村上宗隆生涯前8戰出現4支全壘打，改寫大聯盟日本球員紀錄，今天再戰藍鳥隊3次打數掛零，但白襪投手群聯手壓制藍鳥隊，終場以3：0獲勝，暌違31年再度於芝加哥主場橫掃藍鳥隊。

MLB／球迷這張歐戴爾照片被瘋傳 天使官網形容可掛在羅浮宮

天使隊今天在洛杉磯主場再戰水手隊，拚到延長11局以8：7獲勝，右外野手歐戴爾（Jo Adell）昨天一再演出守備美技，沒收3顆全壘打球仍是焦點話題，尤其有位球迷在右外野觀眾席拍到的精彩照片，天使官網形容「可以掛在羅浮宮」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。