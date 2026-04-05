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MiLB／台美混血戰將手感火燙！費爾柴德連7戰敲安、龍恩連兩場雙安

聯合新聞網／ 綜合外電報導
費爾柴德和龍恩開季狀態出色。圖截自X
費爾柴德和龍恩開季狀態出色。圖截自X

旅美台灣混血打者近期在小聯盟3A賽場全面開火，效力克里夫蘭守護者3A的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與芝加哥小熊3A的「龍仔」龍恩（Jonathon Long）雙雙繳出亮眼表現，不僅持續累積安打，更逐步在競爭激烈的升上大聯盟之路中搶佔優勢。

費爾柴德延續開季以來的火燙手感，今日對戰匹茲堡海盜3A再度敲出單場雙安，將連續安打場次推進至7場。他此役擔任先發第6棒、鎮守左外野，首打席便擊出擊球初速102.8英里的強勁安打送回1分，展現優異擊球品質。

比賽進行至5局下，他再度擊出初速高達105.4英里的滾地安打，完成單場雙安演出。最終3打數2安打、1分打點，穩定貢獻火力。

開季至今，費爾柴德7場比賽場場敲安，打擊三圍高達0.480／0.581／0.800，攻擊指數1.381，成為守護者3A最具威脅的打者之一。

不過費爾柴德要重返大聯盟仍需面對激烈競爭。目前守護者外野陣容以關（Steven Kwan）、德勞特（Chase DeLauter）與馬丁尼茲（Angel Martínez）為主要輪替，第4號外野手位置則由凱夫斯（CJ Kayfus）暫居。

同樣在3A奮戰的哈爾平（Petey Halpin）與華森（Kahlil Watson）成績也未如預期，反觀正在復健賽的瓦勒拉（George Valera）雖繳出不錯數據，但費爾柴德以右打優勢，有機會改善球隊外野過於偏重左打的問題。整體而言，「費仔」已逐漸在第4號外野競爭中占據有利位置。

另一邊，小熊3A的龍恩同樣持續升溫。此役面對辛辛那提紅人3A，他擔任先發第2棒、一壘手，繳出3打數2安打、2分打點並選到1次保送的全面表現，連續兩場比賽都有雙安演出。

龍恩在首打席便展現長打潛力，與投手纏鬥後擊出初速104.7英里、飛行距離344英尺的深遠飛球，雖遭接殺仍展現擊球威脅。3局上他鎖定一顆變化球，敲出右外野平飛安打，隨後靠隊友開轟回到本壘得分。

4局上滿壘關鍵時刻，龍恩沒有錯失機會，鎖定96.1英里的速球，一棒擊出穿越一、二壘間的強勁滾地安打，擊球初速達104.9英里，帶有2分打點，幫助球隊擴大領先。他在6局上再選到四壞球，單場三度上壘，展現良好選球能力。

最終比賽因雨於6局提前結束，小熊3A以8比6擊敗紅人3A。龍恩此戰後打擊率提升至0.281，攻擊指數0.833，整體表現持續攀升。

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