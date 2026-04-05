MLB／「天使之手」神蹟守備3度沒收全壘打 水手1分飲恨只能拜服

一場低比分投手戰，卻因外野的驚人守備成為焦點！洛杉磯天使在主場以1比0擊敗西雅圖水手，全場最耀眼的不是投手群，而是右外野手歐戴爾（Jo Adell）宛如神蹟般的守備演出，他單場三度飛身攔截全壘打球，成為球隊贏球的最大功臣。

比賽一開始，歐戴爾就點燃全場氣氛。1局上水手重砲羅利（Cal Raleigh）轟出一記飛行距離約370英呎的深遠飛球，眼看就要越過右外野全壘打牆，卻被歐戴爾精準判斷落點後高高躍起，將球硬生生接進手套，當場沒收羅里本季首轟的機會。這記精彩美技也讓場邊球迷瞬間沸騰。

1局下天使隨即把握機會反擊，奈托（Zach Neto）敲出陽春全壘打，為球隊攻下全場唯一分數。這1分最終成為勝負關鍵，因為接下來水手所有對右外野的強力攻勢，全都被歐戴爾一一化解。

8局上兩出局時，奈勒（Josh Naylor）擊出一記與首局極為相似的深遠飛球，同樣飛向右外野牆邊，結果仍逃不過歐戴爾的守備範圍，他再次躍起將球攔截，讓水手錯失追平良機。

真正讓全場陷入瘋狂的是9局上最後半局。水手展開反攻，克勞佛（J.P. Crawford）鎖定一球轟向右外野，球直逼靠近標竿、距離本壘僅約330英呎的矮牆區域。歐戴爾一路追逐後，在全壘打牆前飛身一撲，甚至整個人翻入觀眾席，在球迷之中完成不可思議的接殺。

儘管水手隨後提出重播輔助判決，但結果仍是維持原判，這記戲劇性的守備也正式為比賽畫下句點。