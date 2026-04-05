MLB／史上最年輕村上宗隆美日通算250轟出爐 沒想過追平、超越王貞治！

白襪隊今天在芝加哥主場以6：3擊敗藍鳥隊，日本重砲村上宗隆成為最大功臣，6局下兩分砲攻下勝利打點，成為史上最年輕達到美、日職棒生涯250轟的日本球員，超前「世界全壘打王」王貞治的成就，他說：「王貞治打了很多全壘打，我沒想過追平或超越他，只想繼續增加自己的全壘打紀錄。」

村上過去在日本職棒養樂多隊8年累積246轟，今年轉戰白襪開季前8戰出現4轟，寫下歷年日本球員和白襪菜鳥新紀錄，並以26歲61天達成美日通算250轟，超越王貞治的26歲90天。

王貞治生涯在讀賣巨人隊22年累積868轟，拿過15次中央聯盟全壘打王，村上也拿過3次，他說：「美日通算250轟只是一個里程碑，希望能夠達成更多成就，開轟速度固然重要，真正重要是還能打出多少全壘打，以及生涯能持續多久。」

日本媒體Sanspo指出，日職最年輕250轟紀錄保持人是王貞治，村上雖然未獲官方認可，仍締造美日生涯最年輕紀錄，他過去也是日職史上100轟、150轟、200轟最年輕球員；村上透露，這其中有運氣成分，高中畢業就打職棒並取得成績，但這與自己真正引以為傲的成就無關，生涯仍在持續中。

村上昨天7局下首次對決藍鳥左投利托（Brendon Little），纏鬥7球遭87英里彈指曲球三振，今天再次交手，把93英里伸卡球轟成中外野方向兩分砲，成為致勝一擊，他說：「昨天和利托交手後，一直想著如何破解，很高興今天能把球乾淨俐落打到中外野，感覺棒極了。」