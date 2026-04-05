MiLB／鄭宗哲大雪紛飛3A連兩戰開轟 陳柏毓2A先發登板無關勝敗

旅美波士頓紅襪隊台灣好手鄭宗哲維持好手感，今天3A出賽4局上敲出陽春砲、連2場出賽開轟；匹茲堡海盜隊投手陳柏毓2A先發登板，總計投3局丟1分責失分、無關勝敗。

波士頓紅襪隊3A今天與明尼蘇達雙城隊3A交手，紅襪隊台灣野手鄭宗哲先發打7棒、守二壘，鄭宗哲2局上敲出游擊方向滾地球出局。

4局上球隊4比0領先時，鄭宗哲從馬修斯（ZebbyMatthews）手中敲出陽春砲，擊球初速為105.1英里（約169公里），幫助球隊多添保險分。

鄭宗哲5局上選到四壞保送上壘，8局上再選到四壞保送上壘；鄭宗哲今天總計2打數敲出個人本季第2轟，選到2次四壞保送，貢獻1分打點，賽後打擊率2成78；紅襪隊終場以5比3拿勝。

匹茲堡海盜隊2A今天與華盛頓國民隊2A交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，開賽就有狀況，1局上先投出保送，1人出局後接連被敲出安打失掉1分，接著連飆2次三振、凍結對手攻勢。

陳柏毓2A先發登板，總計投3局丟1分責失分、無關勝敗。資料照

陳柏毓2局上1人出局後投出四壞保送，接著製造雙殺、沒有失分，3局上讓打者3上3下，3局投完退場。

陳柏毓今天總計用51球投3局，被敲出2支安打，投出2次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，球隊終場以3比6吞敗，陳柏毓無關勝敗。