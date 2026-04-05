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MLB／今井達也5.2局9K奪大聯盟首勝 鄧愷威接替投2.1局送3K無失分

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
今井達也先發5.2局送出9次三振，奪下大聯盟首勝。 路透社
今井達也先發5.2局送出9次三振，奪下大聯盟首勝。 路透社

休士頓太空人隊今天客場出戰運動家隊，日籍投手今井達也大聯盟第二度登板，先發5.2局送出9次三振，之後由鄧愷威登板接替2.1局、送出3次三振，沒有失分，最終太空人單場掃出18支安打，以11：0勝出。

鄧愷威休息2天再次獲得出賽機會，是他本季第三場登板，在太空人隊10：0領先時，於6局下一、二壘有人的局面被換上場，接替今井達也登板，先發生暴投送跑者上二、三壘，但接著讓威爾森（Jacob Wilson）擊出滾地球出局，用6球化解危機，也讓今井達也力保不失分。

7局下鄧愷威先製造飛球抓到第1個出局數，再三振孟西（Max Muncy），之後一顆曲球被麥尼爾（Jeff McNeil）揮出一壘安打，但再三振克拉克（Denzel Clarke）形成3出局。

8局下鄧愷威複製同樣模式，先解決前兩名打者，接著雖被柯特斯（Carlos Cortes）敲安打，但讓運動家重砲魯克（Brent Rooker）領到三振，完成此戰投球任務。

鄧愷威登板接替2.1局、送出3次三振，沒有失分。 路透社
鄧愷威登板接替2.1局、送出3次三振，沒有失分。 路透社

鄧愷威共投2.1局，用33球，被敲2支安打，送出3次三振，沒有失分，最快球速達96.8英哩（約156公里）。本季在大聯盟出賽3場，合計投5.2局失1分，被敲4安（1轟）失1分，送出6次三振，防禦率1.59。 

至於太空人隊日籍投手今井達也本季赴美挑戰大聯盟，3月30日初登板僅投2.2局失4分，今天第二場出賽繳好投，先發5.2局用94球，只被揮出3支安打，送出9次三振，另投出3次保送，其中在6局下連續保送2名打者後退場，由鄧愷威替他守成，今井達也拿下個人大聯盟首勝。 

大聯盟 鄧愷威 今井達也

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