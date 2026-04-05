MLB／道奇四冠王帕赫斯連兩天開轟 大谷連39場上壘再創新高

道奇隊作客華府，今天對國民隊展開3連戰第2戰，弗里曼（Freddie Freeman）前兩個打席都揮出兩分打點二壘打，帕赫斯（Andy Pages）連兩天開轟，道奇終場以10：5獲勝，對戰2連勝確定贏得系列賽。

弗里曼面對國民先發投手厄文（Jake Irvin），1局上揮出二壘打成為致勝一擊，2局上再次交手又是兩分打點二壘打，道奇打完前3局攻下6分奠定勝基；厄文投4局被揮出8支安打，失6分吞下本季首敗。

道奇昨天狂轟5支全壘打，大谷翔平本季首轟出爐，帕赫斯貢獻兩分砲，今天5局上再從國民中繼投手洛德（Brad Lord）的手中轟出3分砲，開季8場比賽30次打數揮出15支安打，包括3支全壘打、攻下10分打點，打擊率升至5成，暫居隊上四冠王。

道奇打線今天出現16支安打，先發打線有6人至少2安，帕赫斯、史密斯（Will Smith）各有3安，弗里曼攻下4分打點是全隊最多；大谷6打數2安打，2局上跑回1分，被三振兩次，本季打擊率2成41，跨季連續上壘延伸至39場，再創生涯最佳紀錄。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）用101球完成6局任務，被揮出4支安打、失兩分，飆出9次三振，本季首勝到手，明天3連戰最後一戰推出佐佐木朗希登板先發。