MLB／擔任大谷翔平下一棒壓力大？塔克：只專注做好自己

道奇隊今天以13：6大勝國民隊，本季加盟的明星外野手塔克（Kyle Tucker）擔任第二棒，敲出本季首轟，繳猛打賞表現。塔克賽後也談到，擔任大谷翔平下一棒打者的心情。

經典賽日本隊外野手近藤健介曾說不想擔任大谷下一棒，結果他仍被教練安排打第二棒，整個賽會表現非常低迷。

塔克休賽季以4年2.4億美元合約轉戰道奇，開季至今都打第二棒，打擊表現並不理想。今天總算甦醒，不只敲出本季首轟，6打數還敲出3支安打。

對於終於走出低潮，塔克賽後表示：「我成功擊出強勁的球，手感很好，不管是什麼形式的全壘打都讓人開心，但能對左投敲出來更令人滿意。開季第一週我對上幾位左投，但一直沒擊出安打，所以這支安打來得正是時候。」

今天賽前，塔克本季面對左投8打數0安打，當被問到擔任大谷下一棒的心情，塔克表示：「我們打線深度足夠，不管打第幾棒、前後是誰，我只專注做好自己的打擊。」

談到與大谷同場開轟，塔克說：「（大谷）比賽一開始就有很好的打席內容，能擊出全壘打很好，我覺得這對他來說也是件好事。」