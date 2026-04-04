MLB／大谷連續上壘、無失分都現役第1 距歷史紀錄仍相當遙遠

道奇隊大谷翔平本季以二刀流身分出擊，《The Athletic》記者史塔克（Jayson Stark）指出，大谷有望突破「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）一項紀錄。

大谷翔平今天敲出本季首轟，幫助道奇以13：6大勝國民隊。大谷目前例行賽連38場上壘，是現役打者最長紀錄。連22.2局投球無失分，則是現役先發投手最長紀錄。

史塔克指出，貝比魯斯曾在1916年創下連25局無失分，1923年連50場上壘，大谷下次登板有望破貝比魯斯投手紀錄，打者紀錄則是還要2周多的時間。

不過大谷距離大聯盟歷史紀錄還非常遙遠，道奇隊退役名將郝西瑟（Orel Hershiser）曾在1988年連59局無失分。「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）1949年連84場上壘。