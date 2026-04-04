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MiLB／費爾柴德3A單場4安猛打 龍恩本季首支三壘打出爐
守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天在3A打擊大爆發，單場4打數4安打，締造本季首次猛打賞；小熊隊3A的龍恩（Jonathon Long）則敲出本季第1支三壘安打。
今天在美國職棒3A層級的克里夫蘭守護者隊與匹茲堡海盜隊之戰，費爾柴德先發第6棒、指定打擊，1局下的首打席選到四壞保送上壘，接下來連續4打席都敲出安打，分別是3局下、5局下、8局下的一壘安打，以及6局下的二壘安打。
費爾柴德在第3、第6局的安打各有1分打點，全場5打席都上壘，只不過守護者隊在這場打擊大戰中仍以10比11落敗；費爾柴德賽後打擊率4成55，整體攻擊指數（OPS）也高達1.389，為競爭大聯盟占據有利位置。
芝加哥小熊隊3A的龍恩則是在對辛辛那提紅人隊之戰先發第2棒、一壘手，全場5打數2安打，前2打席分別是三振、滾地球出局，4局上則靠失誤上壘，7局上敲出此戰第1支安打，9局上更是敲出三壘長打，並靠暴投跑回球隊第7分，終場小熊就以7比2贏球，龍恩賽後打擊率2成41。
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