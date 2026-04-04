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MiLB／李灝宇小聯盟1A復健賽好的開始 敲1安貢獻1打點

中央社／ 台北4日電
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

旅美底特律老虎隊好手李灝宇開季因為側腹拉傷被放入傷兵名單，今天開始到小聯盟1A打復健賽，李灝宇單場1安1打點、首場出賽有好的開始，老虎隊以12比7拿下勝利。

23歲好手李灝宇季前有入選世界棒球經典賽（WBC）中華隊，但在日本宮崎官辦熱身賽之後，側腹出現緊繃拉傷退出代表隊。李灝宇今天開始在小聯盟1A打復健賽，對紐約洋基隊比賽，先發打3棒守三壘。

李灝宇1局上敲出左外野方向飛球出局，3局上老虎隊有大局，李灝宇3局首次打擊吞下三振，第2次打擊機會壘上有人，李灝宇敲出三壘方向安打、送回1分。

李灝宇5局上敲出中外野方向飛球出局，6局上敲出游擊方向滾地球出局，8局上吞下三振；今天總計6打數敲出1支安打，貢獻1分打點，吞下2次三振，賽後打擊率1成67。

老虎隊打線發揮，團隊敲出10支安打、攻勢串聯，1局拿下2分，3局一口氣攻下6分，4、5局再各拿2分，終場以12比7拿下勝利。

老虎 李灝宇

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