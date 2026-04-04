MLB／三振率暴增一倍成警訊？岡本和真無法應付速球 加媒直言「不樂觀」

本季加盟多倫多藍鳥隊的日本強打岡本和真在今天對陣芝加哥白襪隊的比賽中，以「第7棒、三壘手」身分先發上陣。這場比賽最受矚目的焦點莫過於他與同樣在本季挑戰大聯盟的村上宗隆首度展開「日本重砲對決」，然而岡本和真的表現卻令主場球迷大失所望，單場慘吞4次空棒三振，低迷的狀態已讓當地媒體發出警訊。

此戰岡本和真在關鍵時刻屢屢熄火。2局下半雙方1比1平手、一出局二壘有人的大好得分機會，他面對右投柏克（Sean Burke）僅投3球便遭三振；5局與7局的打席，他分別對外角直球與高角度引誘球揮空；最令球迷扼腕的是在9局下半兩出局二壘有人、雙方3比3平手的致勝契機，他在滿球數下未能擊中多明格斯（Seranthony Domínguez）的外角低難度直球，單場4次打席全數以三振收場，且皆是敗在直球攻勢下。

進入延長賽10局的突破僵局制時，岡本和真雖站上二壘，但隨即被換下場由代跑接替，結束了這個充滿失意的夜晚。這場原被視為日本頂尖打者正面對決的戰役，岡本和真可說是陷入連球皮都碰不到的窘境。

對於這名休賽季以4年6000萬美元合約風光加盟的和製大砲，加拿大媒體《The Score》記者魯明斯基（Tom Luminski）直言不諱地指出：「岡本需要一段時間來適應大聯盟特有的球速與轉速。目前他所暴露出的高揮空率，與當初從日本球界宣傳的完成度完全背道而馳。」

數據顯示，岡本和真目前在28個打數中已吞下14次三振，三振率從過去在日本職棒不到20%的優異水準，陡升至驚人的48.4%。魯明斯基憂心地表示：「這項數據顯示情況相當不樂觀。」

儘管樣本數尚少，但當初被評為技術成熟度高於村上宗隆的岡本，能否迅速調整心態與揮棒節奏，克服大聯盟投手的高強度火球，將決定這筆高額投資是否會成為球隊的燙手山芋。