MLB／洋基投手群平歷史第一紀錄 賈吉談開轟後被觸身球：曾這樣受傷

洋基隊今天迎來主場開幕戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第3轟，幫助球隊以8：2大勝馬林魚隊。洋基投手群追平一項歷史第一紀錄。

馬林魚和洋基賽前都是5勝1敗，1局上馬林魚靠艾德華（Xavier Edwards）陽春砲先馳得點。1下賈吉立刻用2分砲回應。

2下洋基靠單局5保送，包含賈吉的觸身球，再添2分。6下洋基靠暴投得到1分。比賽後段洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）敲全壘打和二壘打，貢獻3打點。

洋基先發投手華倫（Will Warren）主投5.2局只失2分，4名牛棚接力上陣都沒失分，洋基左外野手貝林傑（Cody Bellinger）9上還上演神奇接殺，洋基終場就以8：2收下主場開幕戰勝利。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，洋基開季7場比賽總共只失8分，與2002年巨人隊和1993年勇士隊並列「史上前7場比賽失分最少球隊」。

賈吉第2局被觸身球看起來很生氣，他賽後受訪時提到，2018年7月曾因類似的方式受傷，「我以前也曾這樣弄斷過手腕，這是最讓人擔心的地方。」

談到洋基主場開幕戰的心情，賈吉說，「不管是4月還是10月的比賽，沒有比這個地方更好的舞台了。」