MLB／大谷引領道奇打線轟垮國民先發 紐媒：洛杉磯動物園食人魚瘋狂進食

國民隊先發投手米寇拉斯（Miles Mikolas）今天被道奇隊夢幻打線打爆，主投4.1局狂失11分，防禦率飆升至14.46。「紐約郵報」形容這場比賽像是「洛杉磯動物園的食人魚瘋狂進食」。

道奇以13：6擊敗國民，大谷翔平敲出本季首轟，道奇全場5轟有4轟苦主是米寇拉斯。紐約郵報報導寫道，「全場比賽一度變得像是『洛杉磯動物園的食人魚瘋狂進食』，總薪資4.15億美元球隊該有的兇猛火力，狠狠吞噬球速偏慢的投手米寇拉斯。」

米寇拉斯賽後受訪時直言，「棒球有時就是這麼殘酷，你投出3顆球非常好的球，也只換來1個出局；但如果你投出3顆很糟的球，就可能失掉5分、6分甚至7分。顯然我的失投都出現在不適當時機，我確實有做到一些一直在練的東西，但整體結果顯然非常不好。」

「面對這條打線，你能犯錯的空間比對其他球隊還少。」米寇拉斯說，「他們從上到下都是聯盟最強打線，有很多頂尖球員，不可能一直在臨界點小心翼翼地撐著，他們遲早會抓到你的節奏，或逮到你的失投。」