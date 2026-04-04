MLB／大谷一棒擊沉！國民連第5年主場開幕敗 寫20年來最慘失分紀錄

日籍球星大谷翔平今天在第3局敲出3分全壘打，塔克（Kyle Tucker）、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）也相繼開轟，全隊共擊出5支全壘打，率洛杉磯道奇以13比6砲轟華盛頓國民。

美聯社報導，帕赫斯（Andy Pages）同樣為道奇敲出全壘打，但真正帶動全隊氣勢的，是原本手感低迷的前段棒次。賽前，大谷翔平本季打點尚未開張，今天在第3局揮出右外野方向的全壘打，將比數扳成3比3平手。隨後，貝茲追加一發兩分砲，讓道奇取得領先並一路保持優勢。

弗里曼在第5局擊出兩分全壘打，率道奇取得9比4領先。接著，塔克在第7局敲出陽春砲，將比分拉大到12比4，這是他效力於道奇的首支全壘打。

國民先發投手米寇拉斯（Miles Mikolas）主投4又1/3局，被敲出11支安打，丟11分，失分創生涯新高。

道奇先發希恩（Emmet Sheehan）除了首局被艾布蘭（C.J. Abrams）敲出3分彈外，隨後5又2/3局投球中僅再失1分。希恩全場被敲7安、掉4分，送出3次保送與2次三振。

這是國民連續第5年在主場首場比賽吞敗，也是自2005年球隊遷至華盛頓以來，失分最多的主場開幕戰。

大谷自上季累積的連續上壘場次延長至38場。儘管他在本場賽前手感冰冷，18個打數僅敲出3支安打，但他今天恢復手感，在揮出全壘打後，還在下一局補上一壘安打，並在第9局擊出高飛犧牲打。

道奇外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）第5局敲出帶有打點的二壘安打，但在第6局遭三振後退場。赫南德茲與塔克各擊出3支安打。