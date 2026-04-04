快訊

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷一棒擊沉！國民連第5年主場開幕敗 寫20年來最慘失分紀錄

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
大谷翔平敲出3分全壘打，帶動全隊共擊出5支全壘打。 路透社
大谷翔平敲出3分全壘打，帶動全隊共擊出5支全壘打。 路透社

日籍球星大谷翔平今天在第3局敲出3分全壘打，塔克（Kyle Tucker）、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）也相繼開轟，全隊共擊出5支全壘打，率洛杉磯道奇以13比6砲轟華盛頓國民。

美聯社報導，帕赫斯（Andy Pages）同樣為道奇敲出全壘打，但真正帶動全隊氣勢的，是原本手感低迷的前段棒次。賽前，大谷翔平本季打點尚未開張，今天在第3局揮出右外野方向的全壘打，將比數扳成3比3平手。隨後，貝茲追加一發兩分砲，讓道奇取得領先並一路保持優勢。

弗里曼在第5局擊出兩分全壘打，率道奇取得9比4領先。接著，塔克在第7局敲出陽春砲，將比分拉大到12比4，這是他效力於道奇的首支全壘打。

國民先發投手米寇拉斯（Miles Mikolas）主投4又1/3局，被敲出11支安打，丟11分，失分創生涯新高。

道奇先發希恩（Emmet Sheehan）除了首局被艾布蘭（C.J. Abrams）敲出3分彈外，隨後5又2/3局投球中僅再失1分。希恩全場被敲7安、掉4分，送出3次保送與2次三振。

這是國民連續第5年在主場首場比賽吞敗，也是自2005年球隊遷至華盛頓以來，失分最多的主場開幕戰。

大谷自上季累積的連續上壘場次延長至38場。儘管他在本場賽前手感冰冷，18個打數僅敲出3支安打，但他今天恢復手感，在揮出全壘打後，還在下一局補上一壘安打，並在第9局擊出高飛犧牲打。

道奇外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）第5局敲出帶有打點的二壘安打，但在第6局遭三振後退場。赫南德茲與塔克各擊出3支安打。

塔克 美國職棒 大聯盟

延伸閱讀

MLB／大谷翔平本季首轟是三分砲 道奇「藍色力量」發威猛敲5轟

MLB／大谷翔平開季打擊低迷引發關注 傳奇名將建議道奇「調棒次」

日職／古林睿煬第二場出賽投出3上3下 火腿開季6戰猛敲16轟

日職／對決日本隊左投宮城大彌敲安 林安可連5場安打

相關新聞

MLB／大谷翔平開轟！締造連續40場上壘 追平鈴木一朗2004年紀錄

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在客場對戰華盛頓國民一役再度寫下里程碑。此戰擔任「第一棒、指定打擊」先發的大谷，在第3局第2打席面對前讀賣巨人左投葛里芬（Foster Griffin）時，將球轟向中外野右側看台，本季第2號全壘打出爐，幫助球隊先馳得點，同時將連續上壘場次推進至40場。

MiLB／鄭宗哲3A連兩戰開轟 陳柏毓2A先發登板無關勝敗

旅美波士頓紅襪隊台灣好手鄭宗哲維持好手感，今天3A出賽4局上敲出陽春砲、連2場出賽開轟；匹茲堡海盜隊投手陳柏毓2A先發登...

MLB／三振率暴增一倍成警訊？岡本和真無法應付速球 加媒直言「不樂觀」

本季加盟多倫多藍鳥隊的日本強打岡本和真在今天對陣芝加哥白襪隊的比賽中，以「第7棒、三壘手」身分先發上陣。這場比賽最受矚目的焦點莫過於他與同樣在本季挑戰大聯盟的村上宗隆首度展開「日本重砲對決」，然而岡本和真的表現卻令主場球迷大失所望，單場慘吞4次空棒三振，低迷的狀態已讓當地媒體發出警訊。

MLB／菅野智之聽過庫爾斯恐怖故事 盯著這頭猛獸不眨眼奪勝

洛磯隊36歲老將菅野智之，今天對費城人隊先發6局失1分，優質表現奪下本季首勝，也是大聯盟生涯第11勝，洛磯終場4：1獲勝，逃過主場3連戰遭橫掃，終止跨季對戰9連敗。

MLB／馬恰多變身足球高手踢掉牽制 美媒：下一步挑戰金靴獎？

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）變身足球高手？教士作客波士頓，今天對紅襪隊進行3連戰最後一戰，他在4局上一個「不小心」踢球動作引發討論，賽後成為焦點話題，教士終場以8：6獲勝，2勝1敗贏得系列賽。

MiLB／林昱珉3A先發控球失準6保送 4.2局僅失1分靠雙殺

效力美職響尾蛇隊3A的台灣投手林昱珉本季第2次登板，今天面對洛磯隊控球失準投出6保送，不過過程中3次雙殺幫忙，最終先發4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。