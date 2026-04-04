MLB／大谷翔平本季首轟是三分砲 道奇「藍色力量」發威猛敲5轟

大谷翔平的本季首轟，終於在第7場比賽出爐，今天面對國民隊第三局一棒敲出三分砲，這也是他本季首支長打，幫助道奇隊終場以13：6大勝。

大谷翔平今天5打數敲出2安打、吞下2次三振，貢獻4分打點，第三局一出局、一二壘有人時，面對先發投手米寇拉斯（Miles Mikolas）的變速球，轟出右外野全壘打牆外，擊球初速109.5哩、飛行距離401呎，一棒追平3：3。

他在第四局兩出局、壘上無人再度面對米寇拉斯敲安，第九局無人出局、滿壘面對格蘭尼洛（Andre Granillo）以高飛犧牲打再添1分打點。

道奇全新的客場藍色戰袍，在今天首度使用，這是他們隊史首度在道奇球場以外的地方使用藍色球衣，就出現一場全員爆打16安、13分的比賽，敲出5轟，除了大谷之外，還有貝茲（Mookie Betts）兩分砲、帕赫斯（Andy Pages）兩分砲、弗里曼（Freddie Freeman）兩分砲、塔克（Kyle Tucker）陽春砲。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後笑曝：「弗里曼早就預言了，他說我們穿著是春訓球衣，所以我們的打擊會開始回溫，我不知道是不是因為球衣的關係啦！但他就是這樣說的。」