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MLB／亞瑞納多透露最愛道奇球星：真的很喜歡他的揮棒

聯合新聞網／ 綜合報導
亞瑞納多回憶童年最愛球員是昔日道奇明星格林，並表示這段經歷至今仍深深影響著他。 歐新社。
亞瑞納多回憶童年最愛球員是昔日道奇明星格林，並表示這段經歷至今仍深深影響著他。 歐新社。

生涯353轟、10屆榮獲金手套的三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），近日在受訪時談起自己的棒球啟蒙，回憶童年時期最喜愛的球員，並表示這段經歷至今仍深深影響著他。

談到這段回憶，亞瑞納多透露，「是的，我第一個愛上的球員就是格林（Shawn Green）。我記得每次他擊出全壘打後，都會把打擊手套送給球迷，那一直讓我印象深刻。我真的很喜歡他的揮棒。」

事實上，亞瑞納多出生於加州新港灘，而後在森林湖成長，因此從小就是道奇的球迷，對球隊有著深厚情感。

格林在2000年代初期效力道奇期間，憑藉穩定打擊與長打能力，成為當時球迷心中的代表人物之一。

除此之外，格林寫下多項紀錄，包括入選兩次全明星賽，一次金手套獎、一次銀棒獎、單場敲出4轟、單場5支長打、單場19個壘打數、連2場比賽累積敲出5轟以及連3場比賽累積敲出7轟等等。

道奇 亞瑞納多 格林

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