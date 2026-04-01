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MLB／8年30億、不可交易條款 水手大物破「一場大聯盟未打」合約紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
百大新秀第7的艾默森與水手簽下破紀錄合約。 路透
百大新秀第7的艾默森與水手簽下破紀錄合約。 路透

水手隊宣布與百大新秀第7的艾默森（Colt Emerson）簽下8年9500萬美元（約30億台幣）合約，超越釀酒人隊喬里歐（Jackson Chourio），創下「一場大聯盟未打球員」最大合約紀錄。

這份合約還有第9年的2500萬美元球隊選擇權、完整不可交易條款以及可讓合約總值上升至1.3億美元的激勵條款。

現年20歲的艾默森是一名游擊手，2023年選秀第22順位被水手選中，去年從高階1A一路升到3A。今年春訓曾被考慮帶進大聯盟，最終仍下放3A持續磨練。水手目前不急讓他升大聯盟，即使主力游擊克勞佛（J.P. Crawford）因右肩發炎進入傷兵名單，水手仍希望艾默森的養成不被打亂。艾默森3A開季表現火燙，15打席當中打擊率0.357、OPS值1.000。

「很期待能在水手打很長一段時間。」艾默森發聲明表示，「球團裡的人、隊友、教練團及西雅圖球迷，都是我和家人喜歡這裡、也想留下來的重要原因。」

這份合約強化水手球團自家培養並長期留用的策略。棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）說：「我們希望能繼續以這樣的方式與球員合作，這一直是我們打造陣容的核心理念。」

水手目前已將羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、羅利（Cal Raleigh）、奈勒（Josh Naylor）及艾默森的合約鎖定至2030年，打造具備爭冠能力的核心陣容。接下來將開始與強投吉伯特（Logan Gilbert）、布萊恩胡（Bryan Woo）討論延長合約。

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