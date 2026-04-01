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MLB／「我永遠不會走出來」薛則談冠軍賽G7心碎敗仗

聯合新聞網／ 綜合報導
薛則坦言對於世界大賽冠軍僅一步之遙，將成為生涯中永遠難以跨越的一道傷痕。 法新社。
薛則坦言對於世界大賽冠軍僅一步之遙，將成為生涯中永遠難以跨越的一道傷痕。 法新社。

藍鳥上季距離世界大賽冠軍僅一步之遙，卻在第7戰功虧一簣。對於這場刻骨銘心的失利，41歲塞揚強投薛則（Max Scherzer）至今仍無法釋懷，坦言這將成為自己生涯中永遠難以跨越的一道傷痕。

「你永遠不會走出來。這就是世界大賽的重要性……當你離冠軍這麼近卻沒能做到，我不認為我這輩子能放下這件事。」薛則受訪時表示。

薛則進一步強調，這樣的情緒反而是職業球員應該具備的特質，「這是好事，你不會希望我能輕易放下。為什麼會希望一個球員對這種事無動於衷？」

回顧當時，藍鳥在去年世界大賽與道奇激戰至第7戰，系列賽一度取得3比2領先，甚至在第5戰以6：1強勢取勝，距離封王僅差一步。然而，道奇在1比3落後情況下完成逆轉，連贏兩場帶走冠軍，也讓藍鳥痛失隊史重要機會。

在關鍵第7戰中，薛則先發登板，主投4.1局僅失1分，表現可圈可點，但仍無力阻止球隊最終敗北。

儘管上季留下遺憾，甚至失去明星三壘手比切特（Bo Bichette），藍鳥並未因此停下腳步。休賽季期間，球隊進行戰力補強，網羅日本強打岡本和真，並簽下明星投手希斯（Dylan Cease），盼再度挑戰世界大賽冠軍。

藍鳥 Max Scherzer

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