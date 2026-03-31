MLB／響尾蛇投手「完美一局」韋蘭德暌違9年披老虎戰袍被卡洛爾打爆

3屆塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）回鍋曾待13年的老虎隊，今天是他2017年後首度穿上老虎球衣，遭到卡洛爾（Corbin Carroll）三分砲狙擊，3.2局失掉5分，老虎終場以6：9吞敗。

韋蘭德首局就遇到亂流，被敲安打後投出暴投，卡洛爾三壘打先馳得點，摩瑞洛（Gabriel Moreno）又擊出高飛犧牲打送回第2分。第2局卡洛爾再補刀，一發三分砲重擊韋蘭德。韋蘭德只投3.2局，失掉5分。

響尾蛇第5局再攻下3分大局，本季加盟的索洛卡（Michael Soroka）擔任先發投手，不只投出完美一局，主投5局0失分狂飆10K，徹底封鎖老虎打線。

儘管第6局響尾蛇牛棚投手羅斯（Joe Ross）只抓到2個出局數就狂掉6分，響尾蛇終場仍以9：6拿下本季首勝。

韋蘭德賽後坦言，「這當然不是我想要的結果，對我來說真的很失望，比任何人都更失望。跟整個生涯一樣，我會回去好好檢討，思考哪裡出問題、該怎麼修正、為什麼會這樣，然後為下一場做好準備。」