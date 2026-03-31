MLB／替補上陣敲再見安賞洋基首敗！水手60轟重砲：永遠不知何時有機會

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）開季陷入大低潮，前4戰15打數2安打，狂吞10次三振。今天他從替補出發，9局下敲出再見安打，幫助水手以2：1氣走洋基隊，這也是洋基本季首敗。

水手今天推出強投卡斯提羅（Luis Castillo）先發，洋基推出新同學韋瑟斯（Ryan Weathers）應戰，比賽形成一場投手戰。

羅利去年敲出60發全壘打，今年從經典賽開始一路低迷，今天從替補出發，第一打席又被三振。9局下1：1平手，水手1出局攻佔一三壘，羅利擊出一壘車布邊強勁滾地球，球穿越一壘手防區，成為再見安打。

賽後羅利和隊友們慶祝，包含經典賽期間拒絕握手的阿羅薩雷納（Randy Arozarena），阿羅薩雷納先拍羅利的背，接著擊掌慶祝。

羅利賽後受訪時談到再見安打，「你永遠不知道什麼時候會有機會，我就是在找一顆進到好球帶中間、球速比較快的球。我只想確實擊中球，把球打到外野去，簡單就好。最後有打出足夠的力道，讓球順利穿出去。」

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）開季同樣狀況不好，本場3打數1安打，選到1保送，吞下1次三振，打擊率0.188，OPS值0.798。