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MLB／賽前牛棚也不覺得能投好 朗希坦言：我才是最不安的人
揮別春訓的場場控球炸裂，佐佐木朗希今天在賽季首場出賽控制在4局失1分、2次保送，賽後吐露真實心聲，「老實說，我才是那個感到最不安的人。」
道奇今天以2：4不敵守護者隊，開季3連勝畫下句點，但好消息是佐佐木朗希有一場看到正面訊息的投球內容，先發4局被敲4安打、失1分，有4次三振、2次保送，共用78球、45球好球，最快球速99.5哩（約160公里）。
佐佐木春訓防禦率高達15.58，8.2局出現15次四壞球保送，道奇堅定給他輪值一席引起外界熱議，今天的成績應能為他減少雜音。
「其實，我沒有自信，老實說，我是那個最不安的人。」佐佐木朗希坦言，即便在賽前牛棚時，都沒有把握自己可以投得很好，「但能做的事情有限，所以就是專注在自己可以控制的部分，能夠在好球帶內與打者對決，用自己的球路去決勝負，我覺得今天這點做得還不錯。」
能從春訓控球暴走的狀況調整過來，佐佐木朗希說原因有很多，自己會持續檢視並改進，也提到現在因為顧慮控球，「如果可以更有自信投球，球速應該也會提升。」
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