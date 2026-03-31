MLB／守護者賞道奇首敗 大谷翔平擠出本季第2安還是一壘打

道奇隊開季3連戰橫掃響尾蛇隊，今天面對守護者隊踢到鐵板，直到9局下才破蛋，終場以2：4輸球，佐佐木朗希先發4局失1分承擔敗投。

道奇由「日籍三本柱」把關守護者3連戰，今天由佐佐木朗希先發4局被敲4安打、失1分，有4次三振、2次保送，共用78球、45球好球，最快球速99.5哩（約160公里）。

佐佐木朗希的失分出現在第三局，被首位打者海吉斯（Austin Hedges）敲二壘打，短打推進三壘後，史蒂文關（Steven Kwan）補上二壘打帶有1分打點。

佐佐木第五局被首位打者馬丁尼茲（Angel Martínez）敲安後退場，由史考特（Tanner Scott）接手，未讓佐佐木留在壘上的跑者跑回分數，幫助他以4局失1分收工。

佐佐木朗希在0：1局面帶著敗投資格退場，未等到隊友火力支援，守護者由左投梅西克（Parker Messick）先發，繳出6局無失分優質內容，僅被敲5安打，有5次三振、沒有保送。

守護者第七局面對羅布洛斯基（Justin Wrobleski）連3安開局，霍金斯（Rhys Hoskins）滿壘選到保送擠回1分，許尼曼（Daniel Schneemann）二壘打再送回2分，擴大為4：0領先。道奇直到9局下面對終結者史密斯（Cade Smith），才靠塔克（Kyle Tucker）一壘打、貝茲（Mookie Betts）二壘打串聯破蛋，避免遭到完封。

大谷翔平此役擔任第一棒、指定打擊，4打數敲出1支一壘打，本季至今4戰合計12打數2安打都是一壘打，他將在明天擔任先發投手面對守護者。