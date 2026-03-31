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MLB／藍鳥右投暌違1639天登板竟傷退 岡本和真敲美日通算250轟還有美技

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥隊右投龐斯坐車離場。 法新社
藍鳥隊右投龐斯坐車離場。 法新社

去年統治韓國職棒的藍鳥隊右投龐斯（Cody Ponce），暌違1639天重返大聯盟對上洛磯隊，沒想到只投2.1局，就因傷坐醫療車退場。洛磯靠日籍右投菅野智之4.2局只失1分帶領下，以14：5痛宰藍鳥。藍鳥岡本和真在攻守兩端都有精彩表現。

龐斯去年在韓職180.2局狂飆252次三振，防禦率1.89，季後獲得藍鳥3年3000萬美元合約。

今天龐斯迎來暌違1639天的大聯盟例行賽，3局上試圖處理滾地球，第一時間沒接到球，再次撿球時突然感到劇烈疼痛，抓著右腿後側倒在內野紅土。隨後被攙扶起身、上到醫療車被帶離球場。龐斯留下2.1局、3次三振、1保送、被敲1安、失1分的成績。

菅野智之迎來轉戰洛磯首戰，先發4.2局用73球，被敲2支安打，有2保送4次三振，只失1分。退場前洛磯只以2：1領先，6局上攻下7分大局奠定勝基。

藍鳥日籍強打岡本和真則是9局下敲出陽春砲，這是他連2場開轟，也是美日通算250轟。總計岡本3打數1安打，有1次保送，吞下2K。

守備方面，岡本和真在第7局撲接攔下球，一個彈跳傳進一壘手手套，藍鳥記者馬瑟森（Keegan Matheson）大讚，「這是岡本和真目前為止最精彩的守備，擊球初速105英里，但他還是穩穩處理下來。」

藍鳥 洛磯 岡本和真 菅野智之

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