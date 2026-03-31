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MLB／挑戰連4場開轟失利但白襪終於贏了 村上宗隆：今天最開心的事

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
村上宗隆（中）雖然沒開轟，但首次體驗到贏球滋味。 路透
村上宗隆（中）雖然沒開轟，但首次體驗到贏球滋味。 路透

村上宗隆大聯盟生涯初登場起連續開轟場次停留在3場，但今天仍有一項初體驗，就是效力的白襪隊終於贏球，讓他也開心笑說：「因為贏球了，這是今天最開心的事。」

村上宗隆前3場都開轟，成為大聯盟史上第4人、日本第1人，然而白襪吞下3連敗，讓他也直言「不甘心」；今天村上挑戰平大聯盟紀錄的連4場開轟失利，5打數「只」在第3局敲出一壘打，隨後靠海斯（Austin Hays）三分砲跑回分數，但白襪以9：4擊敗馬林魚隊，拿下本季首勝。

「球隊贏球了，這才是最開心的事。」此役擔任指定打擊的村上表示，今天自己該檢討的，就好好檢討，但現在想先享受勝利的喜悅，「也希望明天可以確實拿下勝利。」

除了球隊首勝外，村上今天也在第4局首度提出ABS挑戰，球數1好1壞時，他自信放掉一顆直球，裁判判決好球，他隨即拍了兩下頭盔挑戰，成功改判為壞球，但該打席最終還是吞下三振。

大聯盟 白襪 日本

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