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MLB／3連戰連續對戰道奇「日籍三本柱」 守護者教頭：期待！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。 美聯社
大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。 美聯社

道奇隊今天展開與守護者隊的3連戰，「日籍三本柱」佐佐木朗希大谷翔平山本由伸依序登板，寫下空前紀錄，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）對此回應：「期待」。

山本為道奇扛起開幕戰，已在27日面對響尾蛇隊繳出6局失2分優質先發奪勝；佐佐木朗希、大谷翔平則安排在賽季的第4、5場先發，延接到王牌山本由伸的本季第二場出賽，正好將在這波面對守護者的比賽依序登板。

沃特表示，這三位投手都非常優秀，「他們的球種有些相似之處，可能會有一些幫助，但誰知道呢？」他指出，三人除了速球之外，都擁有出色的指叉球與其他變化球，能做的就是全力應戰，「能一次碰上這三個，讓人非常期待。」

根據日本媒體統計，過去曾有單一球隊日本投手連3天先發，為道奇2003年9月25到27日野茂英雄、石井一久、木田優夫，但因27日為雙重戰，道奇第一場是派出傑克森（Edwin Jackson）先發，因此只有「連3天」、並未「連3場」日籍投手先發，道奇此次將寫下空前紀錄。

守護者 道奇 山本由伸 大谷翔平 佐佐木朗希 MLB

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