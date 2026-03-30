MLB／今井達也首戰想拚投滿5局未如願 教頭：控球還不穩

效力太空人隊的日籍投手今井達也，今日迎來他在大聯盟的初登板，只可惜控球表現不佳，最終留下先發2.2局、失4分的成績單。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）在賽後也談到今井的控球問題，並說「我沒想到他的球會投得這麼飄忽不定」，不過他在最後仍給予子弟兵肯定，認為在接下來他會有所調整。

27歲的今井達也本場比賽擔任先發投手，面對對手天使打線，前2局都無失分紀錄，太空人也取得4：0的領先優勢。然而，在3局上今井遭遇亂流，接連被揮出安打和投出保送，緊接著，在滿壘時再被索勒（Jorge Soler）揮出二壘安打，讓天使攻回3分，再被歐戴爾（Jo Adell）安打追平比數，隨後今井達也被換下場。總計今天2.2局投74球，只有36顆是好球，最快球速達到97.6英里（約時速157公里），被擊出3支安打、失掉4分，另投出4次保送、4次三振。

今井也在賽後透露了自己在大聯盟首秀的感受，他坦言：「我已經很久沒有這麼緊張過了。倒不是因為對手技術高超而慌亂，而是感到害怕，有好幾次我都用蠻力投球。」他也表達，本就想拚投滿5局，為球隊做貢獻。

埃斯帕達在賽後談到今井達也的表現，「我們知道他有能力投好球，我沒想到他的球會投得這麼飄忽不定，不太容易控制在好球帶內。他可能有點用力過猛了，但他看起來並不緊張。他的指叉球不夠穩定，但我相信他會改正的。」

今井達也在上賽季效力日職西武獅，是陣中的明星右投，整季成績為10勝5敗、防禦率1.92、178次三振、僅45次保送，他在休賽季選擇通過入札挑戰大聯盟，最終今年1月以3年5400萬美元（約新台幣17.1億元）加盟太空人，展開旅美生涯。