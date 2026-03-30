MiLB／陽念希飆生涯最速158公里 聽到數字不敢相信

年僅19歲的旅美新星陽念希，昨天在小聯盟熱身賽中繼1.2局無失分，同時飆破生涯最速158公里，他表示一開始聽到這個數字不敢相信，希望維持好的表現到開季。

畢業於棒球名校平鎮高中的陽念希，高中時期球速已經能飆破150公里，畢業後選擇前往美國職棒大聯盟（MLB）體系挑戰，身披舊金山巨人戰袍，目標一圓大聯盟夢想，而他踏上旅美首年主要在新人聯盟出賽。

歷經菜鳥球季的洗禮後，陽念希3月上旬返美投入球隊春訓備戰新賽季，並於昨天在小聯盟1A熱身賽登板，中繼1.2局無失分，送出4次三振，而且飆出生涯最快球速98英里（約158公里），另外還有2球投到97英里（約156公里），整體球速明顯進化。

陽念希透過經紀公司表示，一開始聽到球速突破生涯新高其實不太相信，與球隊確認數據後感覺又驚又喜，並透露代表這段時間準備方向是正確的，他自認目前整體狀況都很好，希望新賽季能有好的表現。

陽念希是職棒退役球員陽東益之子，高一身高就長到186公分，同時具備不俗的球速條件，潛力備受外界期待。如今在旅美第2年一開始就展現突破表現，陽念希提到，雖然巨人球團尚未通知從哪個層級開季，不過自己已經做好準備，隨時迎接挑戰。