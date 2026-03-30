MLB／道奇官網回顧30年前國際化輪值 野茂英雄龍捲風震驚球界

道奇隊今天休兵，官網特別推出「30年前國際先發輪值造歷史」一文，當時蝴蝶球投手坎迪歐提（Tom Candiotti）也在其中，這位69歲退役名將說：「那是大聯盟發展真正迅速擴張的時期，道奇在其他球隊之前搶先動作，真是太棒了。」

官網指出，棒球從未如此受歡迎，在世界棒球經典賽創下收視率紀錄後，全球熱愛對這項運動比過去更明顯，在過程中有許多里程碑，道奇30年前先發輪值國際化是先驅，1990年代中期做了一件沒有其他球團做過的事，先發投手群來自多明尼加、日本、南韓、墨西哥和美國。

道奇1994年擁有多明尼加籍的艾斯塔西歐（Pedro Astacio）、馬丁尼茲（Ramon Martinez），簽下南韓投手朴贊浩，墨西哥菜鳥瓦德茲（Ismael Valdez）也展開生涯首季，1995年日本好手野茂英雄加盟，更在大聯盟刮起「龍捲風」，讓球迷興奮不已。

官網指出，這些國際投手在1996年全部聚集，和代表美國的坎迪歐提一起進入先發輪值，成為大聯盟史上最多樣化的輪值表，團隊防禦率3.51，隔年則是3.73。

坎迪歐提當時被道奇總教練拉索達（Tommy Lasorda）直呼「 義大利人」，常和野茂一起外出，他回想此事笑說：「野茂太有趣了，我們溝通沒有問題，可以一起吃午餐或晚餐，很好玩，他和瓦德茲的交情也很好。」

艾斯塔西歐也說，一直試著教野茂西班牙語，野茂也教他日語，每個人都學會幾個單字。