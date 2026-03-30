快訊

「張文我大哥」！男揚言再殺1550人 涉預備殺人罪判刑5月

房仲男掌摑工讀生…幸福家不動產賠償全數醫藥費 將勸當事人出面道歉

黃色小鴨、超人力霸王…高雄特色行人號誌噱頭多 釀違停拍照亂象

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇官網回顧30年前國際化輪值 野茂英雄龍捲風震驚球界

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

道奇隊今天休兵，官網特別推出「30年前國際先發輪值造歷史」一文，當時蝴蝶球投手坎迪歐提（Tom Candiotti）也在其中，這位69歲退役名將說：「那是大聯盟發展真正迅速擴張的時期，道奇在其他球隊之前搶先動作，真是太棒了。」

官網指出，棒球從未如此受歡迎，在世界棒球經典賽創下收視率紀錄後，全球熱愛對這項運動比過去更明顯，在過程中有許多里程碑，道奇30年前先發輪值國際化是先驅，1990年代中期做了一件沒有其他球團做過的事，先發投手群來自多明尼加、日本、南韓墨西哥和美國。

道奇1994年擁有多明尼加籍的艾斯塔西歐（Pedro Astacio）、馬丁尼茲（Ramon Martinez），簽下南韓投手朴贊浩，墨西哥菜鳥瓦德茲（Ismael Valdez）也展開生涯首季，1995年日本好手野茂英雄加盟，更在大聯盟刮起「龍捲風」，讓球迷興奮不已。

官網指出，這些國際投手在1996年全部聚集，和代表美國的坎迪歐提一起進入先發輪值，成為大聯盟史上最多樣化的輪值表，團隊防禦率3.51，隔年則是3.73。

坎迪歐提當時被道奇總教練拉索達（Tommy Lasorda）直呼「 義大利人」，常和野茂一起外出，他回想此事笑說：「野茂太有趣了，我們溝通沒有問題，可以一起吃午餐或晚餐，很好玩，他和瓦德茲的交情也很好。」

艾斯塔西歐也說，一直試著教野茂西班牙語，野茂也教他日語，每個人都學會幾個單字。

南韓 道奇 墨西哥

延伸閱讀

MLB／生涯前3戰連續開轟寫紀錄 村上宗隆：許多地方還需要改進

MLB／扯！村上宗隆生涯前3場開轟日本第一人 官網：大聯盟很容易？

日職／10億主力遠離核心 巨人寄望新勢力的曙光

MLB／現場真的有小號？道奇狄亞茲坦言《Narco》響起仍感驚喜

相關新聞

MLB／大谷飲料杯賣2400元把球迷當「盤子」被罵爆 道奇降價+全季續杯

道奇隊本季推出大谷翔平球衣造型飲料杯，因售價高達74.99美元（約台幣2400元）被罵爆，球團調降售價且修改續杯規定，從購買當天無限續杯改成全季無限續杯。

MLB／扯！村上宗隆生涯前3場開轟日本第一人 官網：大聯盟很容易？

村上宗隆的旅美生涯轟出驚奇開局，今天面對釀酒人隊再於第2局敲出陽春砲，生涯前3場都開轟，成為大聯盟史上第四人、日本球員第一人，下一場將挑戰史托瑞（Trevor Story）保持的連4場大聯盟紀錄，連大聯盟官網都寫道：「大聯盟比賽對村上宗隆來說挺容易的，至少這3場比賽是這樣。」

MLB／岡本和真生涯首轟出爐 藍鳥3連戰賞運動家50K破紀錄

藍鳥隊新球季開打第3戰，日本好手岡本和真生涯首轟出爐，今天對運動家隊之戰4局下轟出陽春砲，也攻下生涯第1分打點，藍鳥終場5：2獲勝，完成3連戰橫掃。

MLB／2.2局失4分！今井達也初登板控球走鐘 坦言緊張還未適應投手丘

太空人隊日本投手今井達也今天上演大聯盟首秀，對天使隊先發2.2局失4分，太空人6名後援投手接力登板，終場以9：7獲勝，台灣投手鄧愷威未亮相。

MLB／鄧愷威生涯3勝並列台灣投手第5位 太空人本季奪勝第一人

鄧愷威的太空人隊生涯，投出幸運的起點，今天面對天使隊中繼2.1局無失分，更神奇的是太空人在他投球任內從最多0：6落後扭轉為11：６領先，終場以11：9贏球，鄧愷威拿下本季首勝、生涯第3勝，由於太空人開季2連敗，他更是今年陣中第一位勝利投手。

MLB／村上宗隆生涯前兩戰都開轟 白襪隊史第一人、日本球員第二人

日本重砲村上宗隆今年赴美挑戰大聯盟，昨天在面對釀酒人隊的生涯首戰就轟出陽春砲，今天第二場比賽扛「四番」，4局上再敲出中外野方向的陽春全壘打，成為大聯盟史上第二位生涯前兩場出賽都開轟的日本球員，也是白襪隊史第一人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。