MLB／生涯前3戰連續開轟寫紀錄 村上宗隆：許多地方還需要改進

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆今天再度客場開轟，寫下生涯美國職棒大聯盟（MLB）前3場比賽場場全壘打的紀錄。

儘管村上宗隆展現長打火力，白襪今天仍浪擲前3局7比2的領先優勢，終場以7比9不敵密爾瓦基釀酒人，開季系列賽慘遭橫掃。

MLB官網報導，26歲的村上宗隆2局上從釀酒人新秀史普羅特（Brandon Sproat）手中擊出陽春砲，成為大聯盟史上唯四能在生涯前3場例行賽連敲全壘打的球員，與2016年的史托瑞（Trevor Story）、2019年的路易斯（Kyle Lewis）以及同樣在今年開季手感火燙的克里夫蘭守護者球星德勞特（Chase DeLauter）齊名。

白襪本場先發投手凱伊（Anthony Kay）從日本重返美國職棒，說村上宗隆表現「跟我預期如出一轍，我在日本看他打球兩年。對我來說一點也不意外」。他說：「我知道有些人會吃驚，但我早就見識過這種身手。」

白襪游擊手蒙哥馬利（Colson Montgomery）今天轟出生涯第2支滿貫砲，單場灌進5分打點。他也盛讚隊友說：「他背負極高期待來到這裡，卻仍維持耐心，前幾場都能選到保送，等球回到好球帶再出棒，這點很值得我學習。」

村上宗隆這3場比賽共選到4次保送，展現極佳的選球眼力與打擊紀律。但他賽後透過翻譯表示：「雖然很高興能維持紀錄，但賽季還很長，我還有許多地方需要改進。」

白襪總教練魏納柏（Will Venable）則是滿意的說：「村上的狀態看起來很不錯。打擊內容優質，而且又轟一發全壘打，真的很棒。」

釀酒人投手群伍德福（Jake Woodford）、史普羅特和派屈克（Chad Patrick）都明白，村上宗隆適應大聯盟投手的速度，或許比外界想像得還快。