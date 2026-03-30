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MLB／比切特被大都會球迷罵翻 官網：在多倫多只有零星噓聲

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

大都會隊今天在紐約主場拚到延長10局，以3：4不敵海盜隊，挑戰開季3連勝失利，明星三壘手比切特（Bo Bichette）5次打數掛零、吞下3次三振，被現場球迷大開汽水，坦言自己的打擊確實很糟糕。

大都會今年季前和費城人隊爭奪比切特，簽下3年1億2600萬美元合約，但他開季後還未進入狀況，對海盜3連戰合計14次打數只有1支安打，還未出現長打，一共吞下8次三振；大都會官網指出，儘管比切特出賽數不多，只有15個打席，但目前三振次數是去年的3.5倍。

官網形容，比切特過去在藍鳥隊待了7季，只聽過一些零星的噓聲，從未聽過更多聲音，畢竟他在2019年菜鳥球季打擊率3成11，生涯沒有太大起伏，多次入選明星賽，去年離世界大賽冠軍只差1勝，來到紐約皇后區前3戰就有兩場被噓。

大都會主場花旗球場今天湧進36940人觀戰，海盜6名投手讓大都會打線慘吞16次三振，先發9棒人人有份，索托（Juan Soto）雖也吞下3K，至少有兩支安打、兩分打點，比切特成為「全民公敵」；他表示，沒料到開季表現不理想，要為隊友和球迷好好努力才行。

大都會 多倫多

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