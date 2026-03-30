MLB／岡本和真生涯首轟出爐 藍鳥3連戰賞運動家50K破紀錄

藍鳥隊新球季開打第3戰，日本好手岡本和真生涯首轟出爐，今天對運動家隊之戰4局下轟出陽春砲，也攻下生涯第1分打點，藍鳥終場5：2獲勝，完成3連戰橫掃。

藍鳥開路先鋒史布林格（George Springer）1局下砲轟莫拉列斯（Luis Morales），生涯第64次首局首打席全壘打，3局下桑契斯（Jesus Sanchez）轟出兩分砲，拉大成3：0領先。

岡本2局下首次打擊揮出右外野飛球出局，4局下逮中莫拉列斯96英里速球，轟出420英尺中右外野方向陽春砲，史布林格、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）都在場邊為他歡呼。

岡本今天4打數1安打、攻下1分打點，開季連續3場比賽都有安打表現，打擊率3成33，賽後被隊友潑水慶祝，笑得非常開心，他說：「我非常尊敬小葛雷諾，他教我很多東西，也很照顧我，到目前為止一切都很棒。」

藍鳥官網指出，岡本必須適應大聯盟新投手和新挑戰，但他擺脫這一切，開季表現讓人難以置信，總教練史奈德（John Schneider）也說：「岡本在這個系列賽表現出色，希望他能繼續前進。」

藍鳥投手群今天又投出15次三振，3連戰讓運動家狂吞50K，寫下大聯盟開季系列賽新紀錄，也追平隊史單一系列賽紀錄，前一次是2019年對老虎隊4連戰。