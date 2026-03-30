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MLB／2.2局失4分！今井達也初登板控球走鐘 坦言緊張還未適應投手丘

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
今井達也大聯盟首秀，先發2.2局失4分。 美聯社
今井達也大聯盟首秀，先發2.2局失4分。 美聯社

太空人隊日本投手今井達也今天上演大聯盟首秀，對天使隊先發2.2局失4分，太空人6名後援投手接力登板，終場以9：7獲勝，台灣投手鄧愷威未亮相。

今井用74球完成大聯盟生涯首次先發任務，只有36顆好球，被揮出3支安打，三振、保送各4次，失4分全是自責分，在4：4平手時退場；兩隊打完前7局6：6，太空人8局下攻下3分保住江山，開季2連敗後2連勝。

今井過去在日本職棒西武獅隊8季149場先發，近3季都投出10勝，首次站上大聯盟手投手丘，他說：「這裡的環境和日本不同，投起來有點緊張。」

太空人主場今天湧進30848人觀戰，今井前兩局投出4次三振，未讓天使得分，3局上被揮出3支安打、出現兩次保送，滿壘時被索勒（Jorge Soler）揮出二壘打攻下3分，再被歐戴爾（Jo Adell）安打追平比數，投不滿3局退場。

今井投出4次保送讓太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）有些訝異，但也認為他展現投出好球的能力，相信他迫不及待想回到投手丘。

今井和太空人簽下3年5400萬美元合約，生涯首戰表現不及格，他表示，想要好好表現投滿5局，但前兩局用球數太多，整體表現未達水準，仍在適應大聯盟、日職投手丘的差異，「確實感受到坡度不同，必須趕快調整好才行。」

鄧愷威 日本職棒 日本

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