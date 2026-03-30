MLB／大谷飲料杯賣2400元把球迷當「盤子」被罵爆 道奇降價+全季續杯
道奇隊本季推出大谷翔平球衣造型飲料杯，因售價高達74.99美元（約台幣2400元）被罵爆，球團調降售價且修改續杯規定，從購買當天無限續杯改成全季無限續杯。
該款杯子以大谷翔平的球衣為造型，正面印有「Dodgers」和「17」，背面則是「OHTANI」和「17」，球衣扣子、球褲皮帶等細節也都在杯身上呈現，公布之初就因高達74.99美元的售價引起熱議，質疑把球迷當「盤子」，甚至有人吐槽：「翔平最好自己來幫我補滿杯子，才對得起那個價格吧！」
隨著球迷罵聲連連，道奇將杯子售價下修為68.99美元（約台幣2210元），後面的備註則將「購買當天無限續杯」改成「2026年球季免費續杯」。
就有媒體計算，道奇的其他款普通杯子售價11.99美元，只要進場6場以上且都記得攜帶大谷杯子到場使用免費續杯福利，都能喝回本。
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