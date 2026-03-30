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MLB／扯！村上宗隆生涯前3場開轟日本第一人 官網：大聯盟很容易？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
白襪村上宗隆。（路透）
白襪村上宗隆。（路透）

村上宗隆的旅美生涯轟出驚奇開局，今天面對釀酒人隊再於第2局敲出陽春砲，生涯前3場都開轟，成為大聯盟史上第四人、日本球員第一人，下一場將挑戰史托瑞（Trevor Story）保持的連4場大聯盟紀錄，連大聯盟官網都寫道：「大聯盟比賽對村上宗隆來說挺容易的，至少這3場比賽是這樣。」

白襪今天搞砸最多7：2領先優勢，8局下丟掉6分種下敗因，終場以7：9輸給釀酒人，吞下開季3連敗，村上宗隆連3場放「煙火秀」繼續當亮點。

村上此役4打數敲出1安打、吞3K，另有1次保送上壘，第2局面對菜鳥投手史波洛特（Brandon Sproat），滿球數後將他的偏低內角93.2哩卡特球轟向右外野，右外野手弗里克（Sal Frelick）的手套碰了一下，向外彈出全壘打牆，「助攻」全壘打誕生。

村上表示，其實那球的進壘點不錯，出棒有點被擠壓到，自己邊跑邊覺得彈道可能有點太高，「心裡一直想著，拜託出去吧！」

他在賽後才知道連3場開轟成為史上第4人，「老實說，真的很開心，之前不知道有這樣的紀錄。」他也強調，接下來還有159場比賽，「我的目標是在賽季結束時有好成績，雖然開季不錯，但最終結果怎樣還很難說，我會針對已出現的課題去想辦法克服，讓自己可以持續提升。」

村上也對於輸球表達不甘心，「輸掉原本能贏的比賽，真的很不甘心，明天要移動到邁阿密，我想調整好心情，重新振作面對比賽。」

白襪 邁阿密 日本

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