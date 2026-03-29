MLB／加盟勇士首戰轟再見滿貫砲 史密斯感念母親辭世淚灑球場

亞特蘭大勇士在主場迎戰堪薩斯皇家，上演戲劇性逆轉。新加盟的史密斯（Dominic Smith）在9局下半轟出再見滿貫全壘打，幫助球隊以6比2擊敗對手，也寫下個人生涯最令人動容的時刻。

當球飛越右外野全壘打牆的瞬間，史密斯百感交集。他在賽後受訪時哽咽表示：「我真的感覺到她在身邊，我好幾次差點哭出來。這一刻太特別了，我每天都能感覺到她的存在，我非常想念她。」

這場比賽對史密斯而言意義非凡，因為這不僅是他加盟勇士後的首場出賽，也是他母親拉弗勒（Yvette LaFleur）於3月15日因癌症辭世後，他首次在例行賽登場。

史密斯透露，春訓期間曾因母親病情惡化暫時離隊超過一週，「當時她的情況突然變得很嚴重，我離開球隊陪伴她。這支球隊真的很棒，他們給了我很多支持與關愛。」

比賽進入第9局時，勇士仍處於落後，但從巴德溫（Drake Baldwin）選到保送開始展開反攻。接著雅斯崔姆斯基（Mike Yastrzemski）敲出帶有打點的安打，哈里斯（Michael Harris II）再補上一支幸運安打，將比分逐步逼近。

在滿壘情況下，史密斯面對皇家終結者埃斯特維茲（Carlos Estévez），先是經歷一段曲折的打席——原本被判壞球的投球經挑戰改判為好球，球數來到2好2壞。隨後他耐心選球，最終在滿球數情況下鎖定一顆偏高速球，將球轟向右外野看台，完成再見滿貫砲，點燃全場。

勇士總教練魏斯（Walt Weiss）賽後表示：「這支全壘打對他來說承載了太多情感，這是一個非常特別的時刻。」

根據紀錄，史密斯成為史上首位在加盟球隊首戰就擊出再見滿貫全壘打的球員，締造歷史。

回顧這段旅程，更添傳奇色彩。今年2月勇士與史密斯接觸時，球隊原本並沒有明確位置給他，當時指定打擊位置仍屬於普羅法（Jurickson Profar）。然而隨著普羅法因禁藥問題遭禁賽162場，史密斯選擇以小聯盟合約加入勇士並持續爭取機會。

就在3月15日母親辭世當天，史密斯仍隨隊比賽，雖然當天4打數無安打，但他心中始終帶著母親的期望繼續奮戰。「我是她的兒子，我知道她是一名鬥士，她已經盡了最大努力去對抗病魔。」

最終，他成功擠進開季名單，並在開季第2場比賽就寫下屬於自己的英雄時刻。

史密斯感性表示：「這裡真的像一個家庭，無論是隊友還是教練團都給我很多支持。我非常感謝能穿上勇士球衣的機會。」