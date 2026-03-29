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MLB／金慧成3A「5安猛打」！ 羅伯茲：下放不是對他的否定

聯合新聞網／ 綜合報導
金慧成今日在3A賽事中繳出單場5安「完全打擊」，引發外界對其升上大聯盟的關注。 美聯社。
金慧成今日在3A賽事中繳出單場5安「完全打擊」，引發外界對其升上大聯盟的關注。 美聯社。

27歲韓國內野手金慧成未能擠進道奇開季名單，並被下放至3A奧克拉荷馬城。但金慧成隨即用火燙表現強勢回應。金慧成今日在3A賽事中繳出單場5安的表現，再度引發外界對其升上大聯盟的關注。

金慧成本場比賽手感火燙，不僅完成單場5安，還攻下1分打點並跑回4分，其中包含1支二壘安打。值得一提的是，他此役面對左投也有2打數2安打的表現。

事實上，金慧成在春訓初期表現亮眼，在27打數中敲出11支安打，打擊率高達4成07，貢獻1支全壘打、6分打點與5次盜壘，整體攻擊指數OPS達0.967，但被三振8次，僅選到1次保送。

此外，在世界棒球經典賽期間，金慧成狀態出現下滑，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也曾指出其揮棒機制一度「不同步」，最終球隊選擇讓弗里蘭（Alex Freeland）進入開季名單。

另一方面，道奇也希望觀察弗里蘭在大聯盟的表現。弗里蘭本季出賽2場，繳出4打數2安打、打擊率高達5成，另有1支全壘打與1分打點，整體攻擊指數OPS達2.000。

「弗里蘭在3A已經證明自己，沒有太多需要再證明的地方。我們希望給他機會，看看他在面對右投時能為球隊帶來什麼。」羅伯茲說道。

值得注意的是，羅伯茲也再次強調，這項決定並非對金慧成的否定。

「這完全不是對金慧成的否定。我們非常看好他，不論是作為球員還是隊友，也期待他在未來某個時間點為球隊做出貢獻。」

金慧成 大聯盟 道奇 完全打擊 韓國

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