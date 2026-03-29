MLB／「很酷的開始」！ 守護者「怪物新秀」連3戰4轟 史上第2人！

守護者新秀外野手德勞特（Chase DeLauter）在今日對陣水手的系列賽中再度開轟，最終幫助球隊以6：5取勝。連續3場比賽開轟的他，更寫下大聯盟罕見紀錄，成為新球季最受矚目的焦點之一。賽後德勞特也談到自己開季的火燙表現。

此役第10局，德勞特面對美聯救援王穆諾茲（Andres Munoz），將一顆偏高外角速球轟出左外野兩分砲，該球擊球初速達99英哩，即使球偏離好球帶，仍強勢送出牆外。

Chase “Barry Bonds + Albert Pujols combined”DeLauter is not real



He literally just flicked a ball out the opposite way on a pitch that wasn’t even a strike against a Top 5 reliever in the game pic.twitter.com/vd3HPemAJf — AT (@BaseballWRLD_) March 29, 2026

「我的意思是，現在其實很難去想這些事情……我只專注在明天，確保自己能夠在下一場比賽上場。不過之後回頭看，還是會覺得，這真的是一個很酷的開始。」德勞特賽後表示。

現年24歲的德勞特在開幕戰首打席便擊出全壘打，並繳出單場雙響砲驚艷全場，隨後比賽延續火燙手感，前3場比賽累計敲出4支全壘打，成為大聯盟史上第2位達成此紀錄的球員，與2016年的紅襪老將史托瑞（Trevor Story）並列。

此外，德勞特也成為史上少數在生涯前3場比賽皆開轟的球員之一，與路易士（Kyle Lewis）等人並列，寫下隊史與聯盟紀錄。

數據方面，德勞特開季前三戰累計14打數5安打，打擊率達.357，繳出4轟、5打點，長打率更高達1.214。

守護者將在系列賽最終戰推出瑟柯尼（Slade Cecconi）先發，對上水手漢考克（Emerson Hancock），力拚拚系列賽勝出。