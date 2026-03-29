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MLB／賈吉連兩戰開轟誤砸「救護車」！洋基橫掃巨人開季強取3連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉連兩場開轟，並上演擊中救護車的驚人畫面。 路透。
賈吉連兩場開轟，並上演擊中救護車的驚人畫面。 路透。

洋基今日以3：1擊敗巨人，完成系列賽橫掃，開季取得3連勝。此役「法官」賈吉（Aaron Judge）連兩場開轟，並上演擊中救護車的驚人畫面，成為比賽最大焦點。

此役第5局，賈吉面對後援投手波魯奇（Ryan Borucki），將一顆90英哩卡特球轟向左外野，擊球初速達102.1英哩、飛行距離383英尺。該球最終擊中場外通道內的一輛救護車車頂，當場留下明顯凹痕。

談到球隊表現，賈吉賽後表示，「過去幾年我們在完成系列賽上做得不夠好。賽前我們就有談到，『我們必須拿下這個系列』，這會是決定能否贏得分區的關鍵，每一場比賽都很重要。」

「一個系列只失1分真的太不可思議了。尤其是開季，通常大家情緒都很高，比賽會比較高比分。但我們先發投手攻擊好球帶，主導比賽。」賈吉盛讚投手群表現。

談到回到熟悉的巨人主場出賽，賈吉也分享心情，「有很多朋友、家人，也有很多噓聲，但我很享受。這是我從小看球的地方，能站在這裡比賽真的很特別。」

值得一提的是，這發全壘打也是賈吉生涯第370轟，追平名將哈吉斯（Gil Hodges），並列史上第83名。

洋基休兵一日後，將前往西雅圖對戰水手展開三連戰，先發預計由26歲先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）登板，對上強投卡斯提羅（Luis Castillo）。

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