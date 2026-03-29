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MLB／藍鳥連兩戰向對手說再見 岡本和真打4棒再敲安仍在適應ABS

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
藍鳥開季連兩場敲再見安打，寫下大聯盟近11年來首見紀錄。 路透通訊社
藍鳥開季連兩場敲再見安打，寫下大聯盟近11年來首見紀錄。 路透通訊社

多倫多藍鳥隊開季面對運動家隊，24小時內兩度靠再見安打贏球，今天在延長賽11局以8：7勝出，是大聯盟近12年來首次有球隊連兩場向對手說再見，也寫下藍鳥隊史的第一次。陣中日籍強打岡本和真這兩場比賽都有安打表現。

今天藍鳥、運動家隊的第二場交手，藍鳥雖在7局上被對手攻進5分，但接下來局局有得分，9局打完將比數扳成6：6平手。延長賽10局雙方也各有1分進帳，讓戰線再延長，11局上麥爾斯（Spencer Miles）登板力保不失分，下半局藍鳥克萊門特（Ernie Clement）揮出再見安打終結比賽。

藍鳥昨天開季首戰靠著希曼尼茲（Andres Gimenez）在9局下敲再見安打，以3：2勝出，今天又在延長賽贏球，連兩場和對手說再見，是大聯盟繼2014年底特律老虎隊與匹茲堡海盜隊之後，再次有球隊用「連兩場再見勝利」迎接新球季。

藍鳥先發投手希斯（Dylan Cease）今天先發5.1局僅被擊出3支安打，飆出12次三振，失1分，無關勝敗。

今年赴大聯盟發展的日籍球星岡本和真，昨天在大聯盟初登場3打數敲2安，選到1次保送，還跑回致勝分。今天棒次從七棒移至中心打線，擔任先發第4棒、三壘手，首打席就從運動家先發左投斯普林斯（Jeffrey Springs）手中揮出安打，連兩戰安打，單場5支1、吞2K，也有1保送。

岡本和真從七棒移至中心打線，擔任先發第4棒、三壘手，連兩戰敲安打。 路透社
岡本和真從七棒移至中心打線，擔任先發第4棒、三壘手，連兩戰敲安打。 路透社

此戰以第四棒身分上陣，岡本和真指出，角色沒有改變，還是希望能在自己的位置上好好努力、回應大家的期待。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）認為，把他排在小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的後一棒感覺很不錯，「他對左投的成績特別出色，這說明了一切。」

而今天岡本和真在9局下球隊1分落後時上場，面對凱利（Michael Kelly）遭到3球三振，雖然球看似稍微偏離好球帶，但岡本和真並沒有採取ABS挑戰（自動好壞球判定系統），他坦言當下自己也有點猶豫，「因為以前沒有這種制度，被判好球也只能接受。」他笑說：「之後再慢慢適應吧。」

大聯盟 藍鳥

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