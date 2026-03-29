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MLB／打席品質遠超數據！總教練點出比切特首戰「隱藏」價值

聯合新聞網／ 綜合報導
比切特儘管4打數0安打、吞3K，整體打席品質仍獲得教練團肯定。 美聯社。
比切特儘管4打數0安打、吞3K，整體打席品質仍獲得教練團肯定。 美聯社。

明星游擊手比切特（Bo Bichette）前日迎來加盟大都會後首秀，儘管4打數0安打、吞3K，僅靠一支高飛犧牲打貢獻打點，但該打點來自首局面對海盜王牌投手史肯斯（Paul Skenes），從0好2壞球數下成功纏鬥後擊出，整體打席品質仍獲得教練團肯定。

「我知道我會有很多機會，所以我只需要隨時準備好。」比切特受訪時表示。

事實上，比切特曾在滿壘情況下面對後援投手馬特森（Isaac Mattson）纏鬥13球，雖然最終遭到三振，但隨後隊友波蘭柯（Jorge Polanco）立即獲得四壞保送，展現出持續施壓的效果。

對此，總教練門多薩（Carlos Mendoza）印象深刻，「我特別記下那個打席，雖然他被三振，但下一個打者馬上保送。我們有很多球員都具備這種纏鬥打席的能力，而那就是最好的例子。」

比切特休賽季以3年1.26億美元合約加盟大都會，上季效力藍鳥期間，繳出3成11打擊率、0.840OPS，並敲出18轟、94分打點。

進階數據方面，他的預期打擊率（xBA）高居聯盟前98百分位，揮空率（whiff%）也位於前83百分位，顯示其「難纏打者」的特質。

隨著陣中包括林多（Francisco Lindor）、索托（Juan Soto）與小羅伯特（Luis Robert Jr）等強打坐鎮，再加上像比切特這類消耗投手、製造機會的打者，將成為球隊穩定取勝的關鍵。

此外，門多薩也點出球隊目標，「我們的目標不只是打進10月，而是要在10月走得更遠，最終拿下世界大賽冠軍。」

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