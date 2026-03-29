MLB／鄧愷威生涯3勝並列台灣投手第5位 太空人本季奪勝第一人

鄧愷威的太空人隊生涯，投出幸運的起點，今天面對天使隊中繼2.1局無失分，更神奇的是太空人在他投球任內從最多0：6落後扭轉為11：６領先，終場以11：9贏球，鄧愷威拿下本季首勝、生涯第3勝，由於太空人開季2連敗，他更是今年陣中第一位勝利投手。

鄧愷威中繼2.1局，共用39球、19顆好球，被敲1安打，有2次三振、1次保送，最快球速95.6哩（約153.9公里）。

太空人此役由哈維爾（Cristian Javier）先發，第五局、兩出局時換上鄧愷威，登板時為0：5落後、三壘有人，一上場面對索勒（Jorge Soler）就是連4顆壞球保送，面對孟卡達（Yoán Moncada）又先投2顆壞球，包括1記暴投送分，後續靠二壘方向滾地球終於結束危機。鄧愷威在該局投兩打席，合計7球，只有1顆好球。

鄧愷威第6局狀態回穩，先讓歐戴爾（Jo Adell）擊出右外野飛球出局，面對洛爾（Josh Lowe）處於0好3壞，沉穩要回球數，連3好球飆K，再讓歐哈皮（Logan O'Hoppe）擊出二壘飛球出局，演出三上三下。第7局續投時，已是太空人領先局面，而他面對首位打者佩拉薩（Oswald Peraza）被敲安打，接下來連續解決3位打者，守住球隊優勢。

太空人打線在5局下出現4支安打的串聯，帕瑞達斯（Isaac Paredes）二壘打帶有2分打點，柯瑞亞（Carlos Correa）一壘打再下一城，先追回3分。

第6局天使投手烏雷納（Walbert Urena）在一、三壘有人時先因暴投送分，後續滿壘局面輪到柯瑞亞，打在投捕之間，捕手歐哈皮傳一壘暴傳，紀錄上是1支內野安打加1次失誤，太空人跑回2分追平，沃克（Christian Walker）補上超前安打，一舉將鄧愷威打成勝投候選，迪亞茲（Yainer Diaz）、邁爾斯（Jake Meyer）安打都帶有2分打點，一刀一刀刎在天使頸上，太空人單局狂攻8分。

鄧愷威過去在巨人隊時期累積2勝4敗，今天首度以太空人身分在大聯盟例行賽登板，就中繼奪勝，累積3勝追平王維中，並列台灣投手大聯盟勝投榜第五位，前四名依序為王建民68勝、陳偉殷59勝、郭泓志13勝、曹錦輝5勝。